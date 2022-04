Feijóo dice que Moreno tiene "toda legitimidad y autonomía" para convocar elecciones en Andalucía cuando vea "oportuno"

Añade que no conoce cuándo las convocará pero que sí le ha oído decir que "si no le dejan gobernar", no va a "bloquear" su comunidad

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene "toda la legitimidad y toda la autonomía" para convocar elecciones en la comunidad cuando considere "oportuno". Además, ha destacado que esa decisión no tiene que someterla "en ningún caso a consideración" del PP nacional.

Así se ha pronunciado Feijóo en declaraciones a los periodistas tras su reunión "cordial" y "entrañable" de más de dos horas y media con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Este jueves seguirá con su agenda institucional y acudirá a las 11.00 horas al Palacio de la Moncloa para verse con el presidente del Gobierno.

Después de que Moreno haya abierto la puerta a elecciones andaluzas en junio para aprobar nuevo presupuesto en respuesta al escenario económico, Feijóo ha señalado el presidente andaluz no tiene que someter esa decisión "en ningún caso a consideración" del PP nacional.

"Juanma Moreno tiene toda la legitimidad y toda la autonomía para convocar elecciones en la Junta de Andalucía cuando considere oportuno", ha manifestado, para subrayar que a Moreno como presidente autonómico le corresponde esa decisión de cuándo se abrirán las urnas, tal y como recoge el Estatuto autonómico.

Feijóo ha señalado que él lo que ha escuchado de Moreno es que "si no le dejan gobernar, ya sea por la izquierda o por la derecha, él no va a bloquear la comunidad autónoma". "Pero no conozco un pronunciamiento definitivo del presidente Moreno de cuándo va a hacer las elecciones", ha manifestado.

DICE DESCONOCER QUE HARÁ MORENO

En cualquier caso, el presidente del PP ha señalado que están "en los últimos meses previos a una convocatoria electoral" porque han de celebrarse elecciones "en el último trimestre del año". "Estamos ya en abril y las elecciones hay que convocarlas con 50 o 60 días de antelación y entiendo que ya estamos en cuestiones técnicas", ha dicho.

A renglón seguido, Feijóo ha insistido ante los periodistas en que "no conoce cuál es la decisión" del presidente andaluz. "No la conozco y además hace bien. Es su competencia y debe de ejercerla", ha concluido.