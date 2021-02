Feijóo dice que "no" aspira a dirigir el PP estatal y señala que al presidente del partido "le corresponde liderarlo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "no" aspira a dirigir el PP nacional, al tiempo que ha remarcado que no le consta que haya "ninguna discusión" sobre el liderazgo de su partido, que encabeza Pablo Casado, a quien, como presidente, "corresponde liderar el partido que preside".

"No hay ninguna discusión al respecto, al menos que yo conozca. No hay ninguna novedad. El presidente del partido es el presidente del partido y al presidente del partido le corresponde liderar el partido que preside", ha sentenciado, tras ser preguntado acerca de si hay en el PP algún problema de liderazgo con Casado al frente.

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Feijóo también ha sido preguntado expresamente acerca de si tiene alguna aspiración de liderar el PP estatal. El presidente de la Xunta y uno de los 'barones' más poderosos de la formación popular ha replicado que esa pregunta "es un clásico", antes de añadir que la respuesta "también es un clásico".

"Y la respuesta es que no", ha aseverado el mandatario gallego, quien periódicamente ha estado en las 'quinielas' ante un posible salto a la política nacional, y cuyo protagonismo ha recobrado fuerza después de los malos resultados obtenidos por el PP en las últimas elecciones catalanas.

"CADA UNO TIENE SU ÓPTICA SIN MENOSCABAR LA LEALTAD"

Preguntado acerca de si tiene problemas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien reprochó el envío de "recados" a Casado a través de los medios, unas declaraciones que se vincularon directamente con el presidente gallego, que había tenido varias entrevistas, Feijóo ha respondido que su compañera de partido ya "aclaró" que sus manifestaciones "no tenían nada que ver" con él.

Por eso, ha considerado que "no merece la pena" entrar a debatir este tipo de cuestiones y ha remarcado que en su formación "prima la lealtad a la direccion". Eso sí, ha agregado que se trata de un partido "grande" en el que "cada uno tiene su óptica" y "posicionamiento". "Pero sin para nada menoscabar" al partido ni a su líder.

PREGUNTAS SOBRE BÁRCENAS

Preguntado acerca de si es conocedor de que Pablo Casado mantuviese contacto con los expresidentes Mariano Rajoy o José María Aznar para formularles preguntas sobre el extesorero Luis Bárcenas, dado el reciente encuentro que mantuvo con él en Madrid, Feijóo ha contestado que no le consta "para nada".

"No me consta para nada que haya hecho preguntas a los expresidentes, a mí no me las ha hecho y no creo que tenga dudas al respecto", ha subrayado Feijóo, quien ha evitado dar detalles de su conversación con Pablo Casado.

Sí ha recalcado que su "contacto" con Casado es frecuente, ya sea por vía telefónica o con presencia física, y es "habitual" que mantengan reuniones cuando el dirigente gallego tiene agenda en Madrid.