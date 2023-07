Feijóo dice que si quedan "400.000" personas "sin votar" por tener la documentación en Correos no es "para celebrar"

Ve "muy mediocre" al equipo directivo de Correos porque no hizo una "buena planificación" y la compañía debe "mas de mil millones"



MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que él no tiene "ninguna sospecha" sobre Correos pero ha añadido que el equipo directivo de esta compañía es "muy mediocre" y no realizó una "buena planificación" ante las elecciones. Dicho esto, ha advertido de que el hecho de que "queden 400.000 sin votar porque tengan la documentación en las oficinas" de Correos no es un dato "para celebrar".

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, después de que Correos haya confirmado de que hay 450.000 documentaciones electorales que aún están sin recoger en las oficinas postales y que permanecen a disposición de los electores para poder ejercer su derecho al voto por correo este 23 de julio. La compañía ha indicado que ha puesto a disposición de los ciudadanos el 98,2% de los votos por correo solicitados.

Preguntado por el hecho de que solo queden 450.000 notificaciones en las oficinas de Correos y si eso disipa sus sospechas sobre los gestores de esta empresa, Feijóo ha respondido que él no tiene "ninguna sospecha" sobre Correos sino que el equipo directivo de la compañía es "muy mediocre".

En este sentido, ha insistido en que ese equipo directivo de Correos no hizo "una buena planificación para evitar todo el lío" que han tenido con esta empresa postal ante las generales del 23 de julio, cuya labor ha sido "impecable en todos los procesos electorales de municipales y generales que han tenido en España".

"Que queden 400.000 sin votar porque tengan la documentación en las oficinas no se crea usted que es un dato como para celebrar. Creo yo", ha enfatizado, para añadir que no han tenido datos a este respecto hasta este lunes.

UNA EMPRESA QUE DEBE "MÁS DE MIL MILLONES DE EUROS"

Feijóo ha señalado que el "problema" de Correos "no es esto", que es "gravísimo" porque el voto es un "derecho constitucional" y no un "objeto postal", sino el hecho de que la compañía deba "más de mil millones de euros".

"La gobernanza de Correos con el exjefe de gabinete de Sánchez no la califica él sino que la califica la plantilla de Correos de forma reiterada", ha manifestado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.

PEDIR AMPARO A LA JUNTA ELECTORAL SI HAY VOTO POR CORREO PENDIENTE

Feijóo lleva varios días haciendo hincapié en el voto por correo y este lunes, en TVE, aseguró que espera que "nadie se quede sin votar" ante la posibilidad de que no le llegue el voto a su domicilio.

El pasado fin de semana, en una entrevista concedida a Colpisa, el presidente del PP dijo que él esperaba que las 2,6 millones de papeletas enviadas por correo estén en las urnas el día de las elecciones y dijo que en caso de no ser así, pedirá amparo a la Junta Electoral.

"Lo único que pido es que garanticemos que todas las personas que han solicitado el voto por correo lo puedan ejercer. Y en el caso de que, llegados a las últimas 48 horas observemos que todavía quedan no digo centenares de miles, sino cientos de votos sin llegar a los domicilios, pediremos ese amparo a la Junta Electoral", dijo, para añadir que él es "amplificador de las preocupaciones de la plantilla de Correos y de la falta de transparencia de los datos oficiales".

EL PP HA PEDIDO QUE SE AMPLÍE EL VOTO POR CORREO

Además, el PP ha reclamado de nuevo a la Junta Electoral Central (JEC) que amplíe el plazo para depositar el voto por correo "hasta las 14.00 horas del 21 de julio". También demanda que Correos abra "todas sus oficinas" en horario de "mañana y tarde", no solo las que están en Madrid capital, Barcelona capital y otras zonas turísticas costeras.

La JEC ya descartó el pasado 13 de julio ampliar el plazo para votar por correo, como había demandado el PP, alegando los "problemas que podría suscitar la modificación de los plazos establecidos para la solicitud y entrega en del voto por correo".

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el PP también pide que sea trasladado a las formaciones políticas concurrentes a las elecciones "copia del plan de contingencia" puesto en marcha por Correos para ampliar horarios y personal en oficinas "con especificación y detalle de todas ellas".