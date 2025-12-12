Feijóo exige a Sánchez salir del "búnker" de Moncloa y reclama un Pleno Extraordinario por la "corrupción sistémica"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca para dar explicaciones sobre "la corrupción sistémica" de su Ejecutivo, y ha anunciado que su partido va a solicitar en el Congreso la celebración de un Pleno extraordinario la semana que viene.

En un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press, el líder de la oposición ha censurado que el jefe del Gobierno pretenda "permanecer en el búnker" del Palacio de la Moncloa mientras afloran nuevos casos de presunta corrupción, y ha sostenido que "no es una opción" que no dé explicaciones sobre ellos.

"España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa. En este contexto, es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero", ha afirmado en ese mensaje.

Por este motivo, ha anunciado que el PP va a solicitar la celebración de un Pleno "extraordinario y urgente" la semana que viene el Congreso, donde finalizó este jueves el actual periodo de sesiones, que no se retomará hasta el próximo mes de febrero.

"Si otros grupos quieren normalizar esta situación allá ellos. El mío no lo va a hacer. Que comparezca ya", ha concluido Feijóo en su mensaje.