Feijóo y Gamarra ven en Rueda garantía de estabilidad e igualdad y afean Sánchez privilegiar a unas CCAA frente a otras

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, han puesto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, como garantía de estabilidad e igualdad de los españoles y han recriminado al socialista Pedro Sánchez que conceda "privilegios" a unas autonomías frente a otras.

Ambos han arropado este viernes al presidente de la Xunta de Galicia, quien ha asegurado que la España autonómica fue "agredida" durante la investidura y ha pedido a Pedro Sánchez la convocatoria de una Conferencia de Presidentes una vez que haya nombrado los nuevos ministros.

Rueda ha advertido a Sánchez de que "no valen premios de consolación" para las comunidades autónomas con las que no han pactado un acuerdo de investidura. "No me vale que me digan en Galicia 'premios de consolación', que ni hemos pedido, ni nos vale, ni se han hablado con los Gobiernos que tienen que ejecutarlos", ha declarado.

EL ESTADO AUTONÓMICO, "GARANTÍA DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA"

"Frente a los privilegios a unas autonomías frente a otras, debemos seguir defendiendo el Estado Autonómico que es garantía de igualdad y convivencia", ha afirmado la 'número dos' del PP en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, el líder del PP ha subrayado que Rueda "representa la estabilidad, la eficacia en la gestión y el valor de la palabra dada" y ha elogiado su conferencia en el Foro Nueva Economía, donde ha sido presentado por el expresidente Mariano Rajoy.

Rueda ha coincidido con Feijóo en que "algunos se están encargando de devaluar la importancia de la palabra dada". "¿La víctima? La confianza en alguna clase política. Yo me rebelo frente a eso", ha manifestado el presidente de la Xunta.