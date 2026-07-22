Feijóo hace balance del curso político y "activará la cuenta atrás" para Pedro Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá este miércoles para hacer balance del curso político y de una legislatura que, según los 'populares', "nunca debió empezar" porque Pedro Sánchez "perdió" las elecciones pero fue investido por "cesiones a sus socios". El PP ha avanzado que pondrá el foco en "los doce meses o menos que restan para un cambio muy necesario" en España y "activará la cuenta atrás" para el jefe del Ejecutivo, según fuentes de la formación.

Feijóo ha elegido el 22 de julio para esta comparecencia, la víspera de que se cumplan tres años de las últimas elecciones generales, en las que el PP ganó con 137 escaños frente a los 121 del PSOE pero Sánchez logró armar una mayoría y ser investido en noviembre de ese año.

"El momento para comparecer no puede estar mejor elegido. El acto se celebra tres años después de las elecciones generales de aquel 23J de 2023", han señalado fuentes del partido ante esa comparecencia de Feijóo, que tendrá lugar en la sede de la calle Génova a partir de las 12.00 horas.

El PP ha señalado que el mandato de Pedro Sánchez "arrancó con cesiones a sus socios para sacar adelante la investidura después de perder las elecciones" y "prosiguió entre escándalos de corrupción, parálisis ejecutiva, parlamentaria y degradación institucional".

UN DÍA DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DEL SOCIO DE ZAPATERO

De hecho, fuentes del equipo del líder del PP han subrayado que Feijóo hará balance un día después de la declaración ante el juez de Julio Martínez Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la que ha situado al expresidente como mediador en el rescate de Plus Ultra aunque sin detallar qué gestiones hizo.

Los 'populares' consideran que esa declaración de Julio Martínez confirma que Pedro Sánchez "no solo ha corrompido al PSOE de hoy sino también al PSOE de ayer, al de José Luis Rodríguez Zapatero". "La responsabilidad política no puede esperar", ha declarado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra.

Además, el PP ha recalcado que la comparecencia de Feijóo se produce "un día antes de otra posible derrota en el Congreso de un Gobierno sin presupuestos ni apoyos", en alusión al techo de gasto y la senda de déficit que vuelve a votarse el jueves en el Pleno.

EL PP CREE QUE "EL CAMBIO ESTÁ MÁS CERCA"

El PP ha destacado que Feijóo comparece públicamente en una semana que reúne "muchos de los ingredientes que han marcado el mandato político más doloroso de la historia para el conjunto de los españoles", han indicado fuentes del partido.

"Feijóo no solo pondrá el foco en los tres años que llevamos de legislatura, sino también en los doce meses (o menos) que restan para un cambio muy necesario", han señalado fuentes de la dirección del partido.

Además, el PP ha asegurado que el líder del PP "activará la cuenta atrás para un Pedro Sánchez que no puede pensar en todos los españoles porque vive pensando en sobrevivir a los jueces". "Pondrá el foco en lo que el Gobierno ha hecho mal, pero también en lo que su Gobierno quiere hacer bien. Y pedirá a los españoles que no se resignen. Porque el cambio está más cerca", han concluido las mismas fuentes.