Feijóo niega un pacto con Junts en multirreincidencia y dice que el PSOE "desbloquea" la ley al depender de Puigdemont

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios tras la visita a la fábrica de Quesos del Casar, a 5 de diciembre de 2025, en Casar de Cáceres, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

EL CASAR (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado este viernes que exista un pacto con Junts en la ley de multirreincidencia y ha subrayado que el Grupo Popular actúa en "coherencia" con lo que defiende. Dicho esto, ha asegurado que el PSOE ha "desbloqueado" ahora esa norma ante sus "necesidades", al depender del partido de Carles Puigdemont.

La reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia, que fue impulsada por Junts y que es una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, se aprobó este jueves por mayoría en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso tras introducirse media docena de cambios que los independentistas han pactado con PSOE y PP. En cambio, socios del Ejecutivo como Bildu y Podemos hicieron constar su rechazo a la reforma.

En declaraciones a los medios tras visitar la fábrica Quesos del Casar (Cáceres), el presidente del PP ha descartado la existencia de un pacto con Junts para modificar el Código Penal con penas más intensas para los delincuentes multirreincidentes.

Feijóo ha relatado que el Grupo Popular presentó "hace mucho tiempo" una proposición de ley para modificar el Código Penal con el objetivo de "incidir en ciudadanos que de forma constante y continua delinquen y, por lo tanto, son multirreincidentes". A su entender, esos delitos no están "bien tipificados" en el Código Penal.

"EL PRIMERO EN PRESENTARLO FUE EL PARTIDO POPULAR"

El líder del PP ha indicado que "posteriormente" Junts presentó otra proposición en el mismo sentido que el Grupo Socialista "bloquea". Pero ahora, "como el PSOE depende de lo que quieran los señores de Junts, desbloquean estos proyectos" en el Congreso, según ha añadido.

"El primero en presentarlo fue el Partido Popular, el segundo en presentarlo fue Junts y es el mismo proyecto sobre la multirreincidencia", ha apostillado, para dejar claro que "aquí no hay ningún pacto" sino el "objetivo" de modificar el Código Penal para que haya "penas más intensas ante delitos multirreincidentes" y "punto".

Feijóo ha señalado que en los pasados meses también han coincidido en votaciones en "más de 150 ocasiones en el Congreso". "Si estamos de acuerdo porque en las propuestas del Partido Popular se reflejan en las leyes, pues nosotros, por coherencia, votamos aquello que hemos propuesto", ha argumentado.

AHORA "DESBLOQUEADO" POR "NECESIDADES DEL PSOE"

El líder del PP ha insistido en que los proyectos sobre multirreincidencia "vienen de antiguo" y ha subrayado que su partido vota "por coherencia" aquello que defiende y propone. "Si coincide Junts, pues de acuerdo; y si no coincide, pues es evidente que no podemos votar conjuntamente", ha manifestado.

Por todo ello, Feijóo ha recalcado que "no hay novedades" sino "coherencia" con el proyecto político que ha presentado el PP "hace meses" en materia de multirreincidencia y que ahora ha sido "desbloqueado por necesidades del Partido Socialista".