Feijoó no se moja y responde a la gallega al ser preguntado si la fotografía de Colón fue un error: "Depende"

Publicado 09/05/2019 11:24:01 CET

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado pronunciarse sobre si consideraba un error la fotografía de Colón, en la que el PP se manifestó junto a Ciudadanos y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha tirado de retranca gallega para contestar con un escueto "depende".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Feijóo ha guardado cinco segundos de silencio antes de contestar a dicha pregunta. "Los gallegos tenemos una respuesta categórica, que es depende", ha indicado, sin entrar en la cuestión.

De esta forma ha evitado pronunciarse sobre la concentración en Colón en la que se visibilizó la estrategia común de la derecha contra el PSOE. El pasado mes de febrero cuando se convocó la manifestación en la madrileña plaza de Colón, Feijóo se encontraba de viaje en Estados Unidos, y pese a que en un principió anunció que se ausentaría, finalmente adelantó su regreso y viajó directamente a Madrid.

PP NO HA SABIDO PARAR A VOX

Tras la debacle del PP en las elecciones generales, que se dejó 3,7 millones de votos y más de la mitad de los escaños, el presidente de la Xunta ha recalcado que en el seno del partido no hay ruptura, sino "una enorme decepción", aunque sostiene que "también hay unas enormes de volver a ganar".

Feijóo ha explicado que después de las elecciones autonómicas y locales del 26 de mayo analizarán la pérdida de votos tras las generales, pero entiende que ahora sería "un grave error" empezar a "diseccionar las vísceras". "Lo tenemos que hacer es remontar", ha insistido.

Según el líder del PP gallego, su formación no ha sabido "parar a un partido de la derecha populista como Vox. "Hemos cometido algún quiebro y algún giro, que parecía que Vox iba a entrar en nuestro gobierno y a mucha gente centrada le ha preocupado", ha señalado.

Por otro lado, al ser preguntado si descartaba su aspiración a presidir el PP y ser candidato a La Moncloa, Feijóo ha contestado que lo descarta. "Yo creo que si, esto no es un depende".

TILDA A ICETA DE "CONTRADICTORIO"

Después de que el PSOE haya elegido al líder del PSC, Miquel Iceta, como próximo presidente del Senado, Feijóo ha insistido en que no conoce personalmente al dirigente socialista pero ha valorado que le parece una persona "a veces contradictoria".

"Por sus declaraciones, me parece una persona contradictoria, me parece un nombramiento que Sánchez tendrá muchas razones, que desconozco", ha declarado, apuntando a que ve llamativo que tanto Iceta como la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, "se vayan" de Cataluña.

"Me sorprende que se vengan a Madrid. No es cumplir el contrato con los catalanes, ni me parece la decisión más valiente", ha reflexionado.