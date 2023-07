Feijóo no vio "ninguna novedad" en el debate y replica a Sánchez si se "avergüenza" de estar con Otegi o Junqueras

Repasa los "engaños" del jefe del Ejecutivo: "Oír a Sánchez hablar de mentiras es como oír a Otegi hablar de respeto a las víctimas"



MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que el debate anoche en RTVE no ofreció "ninguna novedad" a los españoles y se confirmó que el objetivo de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal es que si el PP gana las elecciones del 23 de julio "no pueda gobernar". Además, ha preguntado al jefe del Ejecutivo si no quiso un debate a siete porque se "avergüenza" de estar con los líderes de Bildu y ERC, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras.

"Yo no sé si Sánchez se avergüenza de estar con Otegi, con ERC y con el partido de Puigdemont", ha recalcado Feijóo, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara anoche que el candidato 'popular' no fue al debate porque "le da vergüenza comparecer" con el presidente de Vox.

En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que el PP defendía un debate a siete porque esas fuerzas políticas "al fin y al cabo son necesarias" para la investidura del candidato socialista y ha añadido que Bildu, ERC y PNV también habían "pedido" poder acudir.

Por eso, el presidente de los 'populares' ha indicado que no le parecía "razonable" que el presidente y su vicepresidenta del Gobierno "debatiesen entre sí sin que estuviesen el resto de socios de la coalición". "No creo que fuese un debate que ofreciese a los españoles ninguna novedad", ha resaltado, para reconocer que vio "casi" todo el debate aunque el último bloque no de forma completa.

DICE QUE PARA NO ASISTIR, HA SIDO "LA PERSONA MÁS CITADA"

Al ser preguntado por las palabras de Sánchez asegurando que no fue al debate porque se "avergüenza" de la foto con Abascal, Feijóo ha señalado que él no va a entrar en "ese tipo de descalificaciones". "No sé si el señor Sánchez no quiere debatir con Otegi, ni con ERC, con Junqueras o con el partido de Puigdemont y, por tanto, no ha querido debatir con todos", ha enfatizado.

En este sentido, Feijóo ha defendido un debate a siete en RTVE como propuso su partido y ha insistido en que no sabe si Pedro Sánchez "se avergüenza de estar con Otegi, con ERC y con el partido de Puigdemont".

"Y yo no tengo más que decir. Simplemente digo que para no asistir a un debate creo que he sido la persona más citada, lo cual acredita, que daba la sensación de que ayer estábamos viendo tres partidos políticos, que su objetivo no es ganar las elecciones, su objetivo es que el que las gane no pueda gobernar, y eso es una cosa distinta", ha manifestado.

DEFIENDE REGULAR LOS DEBATES POR LEY

Sobre la regulación de los debates electorales y si debería ser la Radio Televisión Pública la que los organice, Feijóo ha indicado que "es bueno regular por ley los debates" y que "las dos personas que tienen posibilidades de llegar a la Presidencia o al Gobierno puedan debatir en un cara a cara".

"Y creo que es bueno, en función del arco parlamentario, otras modalidades del debate", ha añadido. En este punto, ha reiterado que él dijo "sí" a un debate a siete en RTVE pero "los portavoces del PSOE no lo han querido", razón por la que no acudió anoche a RTVE, según ha apostillado.

Además, el líder del PP ha afirmado que a él le gustaría que "en el futuro" la Radio Televisión Pública "tuviese una dirección un poco más consensuada y no tan tortuosa como la que ha tenido en los últimos años".

Asi, ha relatado que "primero se había consensuado la dirección, posteriormente se hizo dimitir al presidente" que estaba "consensuado" y "ahora hay una situación alegal" que él no comparte. "Me parece que los canales públicos siempre tienen un marchamo de independencia que es bueno profundizar en ellos", ha agregado.

"SÁNCHEZ TIENE UNA HOJA DE SERVICIOS MUY COMPLICADA"

Al ser preguntado si Feijóo es un candidato en el que se puede confiar después de que Sánchez asegurase anoche que no fue al debate en RTVE porque no resiste sus mentiras, ha respondido que "sin duda" se puede confiar en él porque no lleva "cinco años en política" sino "treinta años", con "cuatro legislaturas" al frente de la Xunta.

En este sentido, ha señalado que los gallegos le conocen "bien" y ha agregado que "cualquier tipo de difamación que se pueda verter" sobre él "los gallegos lo han conocido y lo han votado", en alusión a las fotos con el narco Marial Dorado que la candidata de Sumar llevó al debate a tres.

Feijóo ha aludido a las declaraciones de Sánchez prometiendo no pactar Podemos, con Bildu o que "no iba a indultar a los golpistas". "El señor Sánchez nos engañó", ha enfatizado, para añadir que Sánchez "tiene una hoja de servicios muy complicada". Además, ha recalcado que la "obsesión" del jefe del Ejecutivo en campaña ha sido "acreditar que él no había mentido", lo que, a su entender, confirma "la dificultad que tiene de solvencia y de credibilidad con el conjunto de los ciudadanos".

"La verdad es que me llaman mentiroso, no es un asunto que me preocupe mucho, es verdad que puedo cometer inexactitudes o puedo decir una cifra que no sea exacta por decimales o por lo que fuere, pero creo que a los presidentes del Gobierno se les eligen para decir la verdad a la gente y el señor Sánchez no nos ha dicho la verdad", ha manifestado.

El líder del PP ha insistido en que el jefe del Ejecutivo no ha dicho "la verdad" a los españoles. "Y oír al señor Sánchez hablar de mentiras es como oír al señor Otegi hablar de respeto a las víctimas. Y se lo digo sin ninguna acritud, pero esto es así", ha aseverado.

CONFIESA QUE ESTÁ "MEDICADO" POR SU LUMBALGIA PERO "MEJOR"

Feijóo, que ha confesado que se está medicando tras su lumbalgia para afrontar la recta final de campaña, ha reconocido que está "mejor". Este jueves tiene actos electorales en Valencia y Madrid y el viernes viajará a Málaga y después a La Coruña, donde pondrá el broche final a la campaña.

Tras asegurar que lleva "bastante tiempo sin hacer deporte" y con "cierto estrés" por la campaña, ha admitido que este miércoles lo pasó "bastante mal" y ha revelado que el día anterior le tuvieron que administrar "corticoide en vena para poder hacer el mitin de Palma" (Baleares). "Pero creo que hoy estoy mejor", ha finalizado.