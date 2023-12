Feijóo pide pactar a la vez el CGPJ y el cambio del sistema: "Nos pueden engañar pero algún riesgo hay que correr"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante su visita a las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), a 1 de diciembre de 2023, en Boadilla del Monte, Madrid (España).

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante su visita a las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), a 1 de diciembre de 2023, en Boadilla del Monte, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar "controlar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha exigido un cambio en el "modelo" para poder renovarlo, subrayando que la "pelota" está en el Gobierno "desde hace un año". Dicho esto, ha asegurado que, aunque les pueden "engañar" durante la tramitación parlamentaria, el PP está dispuesto a correr "el riesgo" de pactar de forma "simultánea" la renovación y una reforma de la ley del Poder Judicial para que 12 de los 20 miembros sean elegidos por jueces y magistrados.

"Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos", ha declarado Feijóo en una entrevista en la Cadena COPE, que ha recogido Europa Press, justo cuando se cumplen cinco años de un CGPJ con mandato caducado.

El presidente del PP ha afirmado el ministro Félix Bolaños, que ahora es "el notario mayor del reino", les "mintió de forma descarada" cuando se sentaron en 2022 porque negociaba al mismo tiempo con los independentistas la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Por eso, ha reconocido que "hoy verle como notario mayor del reino al ser ministro de Justicia no tranquiliza a nadie".

¿ACEPTAR A BOLAÑOS COMO INTERLOCUTOR?

Al ser preguntado entonces si el PP rechazará como interlocutor al ministro de Justicia en esa negociación, Feijóo ha insistido en que Bolaños les "mintió" y ha señalado que así lo trasladó al propio Pedro Sánchez, quien "se calló".

"No sé quién va a poner de interlocutor Sánchez, pero yo creo que las cosas están claras. Hagamos una apuesta por la independencia del Poder Judicial, hagamos una ley para incidir en esa independencia y renovemos el Consejo. Y esto se puede hacer de forma simultánea", ha manifestado, para agregar que "la pelota de la renovación del Consejo lleva en el Gobierno desde hace un año".

En este punto, ha acusado al Gobierno de intentar ahora "sacar el foco del disparate, del despropósito y de la humillación de la amnistía", acusando al PP de no querer esa renovación, una estrategia que ve "manida" y "un clásico".

Al ser preguntado cómo se manejan los tiempos, ante la posibilidad de que el Gobierno les prometa registrar una reforma de la Ley del Poder Judicial pero luego no se cumpla, Feijóo ha tirado de ironía para asegurar que podrían "nombrar a un mediador" aunque "sin salir de Madrid".

"Durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero algún riesgo tendremos que correr", ha manifestado, para añadir que "el problema es que el Gobierno" hasta ahora "se ha negado de forma sistemática a modificar la ley" del Poder Judicial porque "quiere seguir nombrando los 20 miembros del CGPJ por el procedimiento habitual", de forma que el que "tiene más votos pues tiene más miembros del Consejo".

Feijóo ha asegurado que llevan mucho tiempo hablando con el Gobierno de este tema. "Hagamos un proyecto de ley y renovemos el Consejo. Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y, a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entrará en la Cámara y lo presentamos como un pacto público", ha explicado.

EL PP YA LLEVÓ EN MAYO SU PROPUESTA AL CONGRESO

Feijóo ha recordado que el PP ya llevó en mayo al Congreso su propuesta para renovar el Consejo en línea con lo que plantea la UE, de forma que 12 sean elegidos por magistrados y jueces, y los otros ocho juristas de reconocido prestigio lo elijan las Cortes, pero fue rechazada.

Por eso, ha calificado de "absolutamente falso" el "montaje" del Gobierno asegurando que el PP no quiere renovar el CGPJ. "Lo que no queremos obviamente es que el Consejo acabe como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo de Estado, es decir, con un control político de las instituciones", ha declarado.

Feijóo ha recalcado que "el objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo General del Poder Judicial" sino "controlar los miembros" del mismo", algo que es "una cosa absolutamente distinta". A su entender, no se trata de "repartirse los miembros" sino de que el Poder Judicial sea "independiente".

El líder del PP ha insistido en que "no es un problema de control" sino de "modelo" y hay que hacer un "cambio" en el sistema con "un compromiso de regeneración institucional" en España, de forma que no se puedan nombrar para estos órganos judiciales a cargos políticos recientes. "Lo que nos estamos jugando aquí es un compromiso de regeneración institucional. Modificación, renovación del CGPJ, sí; Control político y gubernamental del CGPJ, no", ha proclamado.

Dicho esto, ha vuelto a denunciar que Sánchez acuse al PP de "boicot" en la renovación cuando el Gobierno "le quitó las competencias" al Consejo impediéndole ejercer funciones como los nombramientos de magistrados del Supremo.

"Tenemos un Consejo mutilado con una especie de corte y confección de un traje que le interesa a Sánchez", ha aseverado, para añadir que hará "todo lo posible por una regeneración institucional en España", que es "necesaria", pero "después de Sánchez" es "imprescindible".

"NO VOY A CUESTIONAR LA LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO"

En cuanto a si teme que al avenirse a negociar con Sánchez sea una forma de validar los ataques que desde las distintas facciones del Gobierno se están produciendo al Poder Judicial", Feijóo ha indicado que él no va a "cuestionar la legitimidad" del Gobierno y ha señalado que están sufriendo los efectos del llamado Pacto de Tinell, que pretendía que el PP "no pudiese gobernar en ningún sitio".

Ese pacto, ha proseguido, lo ha llevado a Sánchez ahora a la "máxima potencia" y está dispuesto a "pasar por cualquier humillación con tal de que el Partido Popular, ganador de las elecciones, no puede gobernar en ningún sitio". "Y si pactamos con Vox resulta que no es legítimo ese pacto", ha censurado, para recordar que le propuso en campaña que se dejara gobernar al más ganado.

"No voy a cuestionar la legitimidad del Gobierno pero sí voy a ser un notario de la actualidad y defender la España democrática, la España constitucional, la España de las autonomías y la España de la independencia de los poderes", ha apostillado.

En este punto, ha criticado la "sinrazón, la amoralidad y sobre la desvergüenza en la que el Gobierno de España está sustentado". "El Gobierno de España está sustentado en una mentira electoral. El no a la amnistía. Es una mentira porque lo estaban haciendo y lo estaban negociando; Y después está sustentado en una especie de corrupción política donde se compran siete votos para la investidura a cambio de impunidad judicial", ha declarado, para subrayar que España "no se merece este Gobierno".

En cuanto al nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado que está vacante, de forma que esté completo, Feijóo ha criticado que se haya impedido hasta ahora ese nombramiento al no incluirlo en el orden del día.