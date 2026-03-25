Feijóo pide a Sánchez convocar ya generales y le espeta: "Es un matón y tiene un tic dictatorial peligrosísimo"

1072791.1.260.149.20260325143254 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al jefe del Ejecutivo, que deje "votar al pueblo español" convocando ya unas elecciones generales en España y le ha acusado de ser un "matón" y tener un "tic dictatorial peligrosísimo".

En su segunda intervención en el Pleno del Congreso durante el debate sobre la guerra de Irán, Feijóo ha sacado pecho de las victorias electorales del Partido Popular y ha echado en cara a Sánchez que hoy haya estado "especialmente matón" en la Cámara Baja.

"Supongo que le dolió que le llamase perdedor la semana pasada, pero esto no es un insulto, es una descripción, aunque le duela. Anote usted, 17 de mayo, Andalucía. Es usted un perdedor, señor Sánchez. Pero también no le digo que nunca fui un matón en mi clase y, por supuesto, no lo seré nunca en un Parlamento", ha dicho Feijóo, para añadir que a él los "matones" no le impresionan porque "acaban todos igual".

"¿POR QUÉ NO DEJA VOTAR AL PUEBLO ESPAÑOL?"

El jefe de la oposición ha recriminado al presidente del Gobierno que exija al PP desvelar hoy que va a votar este jueves en el debate del Congreso que debe convalidar el decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra. "No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo", ha aseverado.

Feijóo ha dicho que si quiere que hagan un "examen" pueden hacerlo si van a las urnas. "¿Por qué no deja votar al pueblo español, que es el mejor de los exámenes que se puede someter un demócrata, señor Sánchez?", le ha pedido. A su entender, el problema de Sánchez es que "se cree más que los demás" y le "escuece" que "alguien al que menosprecia le haya ganado todas las elecciones".

A renglón seguido, ha recordado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero "se felicitó de la muerte de Bin Laden y veía buena cosa la guerra contra Gadafi". De hecho, ha dicho que entonces envió a Libia "dos cazas, cinco aviones, la Fragata Méndez Núñez, un submarino, y usaron las bases norteamericanas". "¿Y qué pasó? Pasó por el Congreso y usted votó a favor", ha dicho a Sánchez.

Feijóo ha afirmado que la mayoría de españoles no quieren la guerra. "Los españoles no queremos la guerra. Y la mayoría de los españoles no queremos al señor Sánchez", ha manifestado, para avisar al jefe del Ejecutivo que "para dar clase de Derecho Internacional" debería empezar "por cumplir el Derecho Nacional".

LE PIDE QUE PRESENTE LOS PRESUPUESTOS

En este punto, ha emplazado a Sánchez a cumplir la Constitución y traer al Congreso el Presupuesto, así como cumplir la Ley de Defensa Nacional y solicitar "permiso al Congreso para mandar la mejor fragata de la Marina Española" a Chipre tras los ataques de Irán. "¿Qué le parece si cumple usted el Código Penal y dimite de una vez?", ha añadido después.

Feijóo ha afirmado además que Sánchez "no es capaz de reabrir la línea Málaga-Madrid de AVE, pero sabe cómo hay que reabrir el Estrecho de Ormuz", de la misma manera que "no es capaz de proteger a las mujeres" en España "pero va a proteger la legalidad internacional". "No es capaz de presentar los presupuestos, pero va a solucionar el cambio climático. ¿Usted cree que en España no hay vida inteligente?", le ha preguntado.

A renglón seguido, Feijóo ha atacado a Sánchez con su política penitenciaria y la semilibertad otorgada a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', que estaba condenada a "más de 600 años por más de una decena de crímenes". "Eso fue Anboto esta semana, para celebrar la guerra, supongo. Después, en febrero, lo de Txeroki. En abril, ¿será Txapote, señoría?", ha preguntado a Sánchez.

Feijóo ha avisado a Sánchez que "ser un irresponsable tiene coste, aunque a veces no se vea" y le ha dicho que "el coste lo paga la seguridad española". A su entender, la política exterior de un país no puede depender ni de la agenda judicial del presidente del Gobierno ni de la agenda económica de Zapatero.

Por eso, ha dicho que si llega a Moncloa España "será un país respetado en Europa y en el mundo", y será "fiable" fuera de sus fronteras. "España tendrá una política exterior que sólo atienda los intereses de España. España tendrá una política de seguridad y defensa coordinada y leal con nuestros aliados", ha finalizado.