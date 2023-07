Feijóo pone como modelo la "mayoría de Andalucía" y pide ir a votar "masivamente" para un Gobierno sin "ataduras"

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijó y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saludan a los militantes en un acto público de cierre de campaña a 21 de julio del 2023 en Málaga (And

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijó y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saludan a los militantes en un acto público de cierre de campaña a 21 de julio del 2023 en Málaga (And - Álex Zea - Europa Press

Cree que ahora también es "imprescindible" el cambio como lo fue en 1982 con González, en 1996 con Aznar y en 2011 con Rajoy

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que su modelo es la "mayoría de Andalucía" que cosechó hace un año Juanma Moreno en las elecciones autonómicas y ha animado a acudir a votar "masivamente" este 23 de julio para tener en España un Gobierno "sin chantajes" ni "ataduras".

"Votemos por los próximos cuatro años, por la gobernabilidad sin bloqueos, por el Gobierno de una pieza", ha declarado Feijóo en un mitin en Baños del Carmen (Málaga) junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, y al coordinador general y candidato número uno al Congreso por la provincia de Málaga, Elías Bendodo.

Ante unas 1.200 personas presentes en el acto, según fuentes del PP, Feijóo ha recriminado una vez más al jefe del Ejecutivo que quiera gobernar perdiendo tras las generales de este domingo. A su entender, "salir a perder e intentar gobernar es lo contrario de una

democracia".

UN CAMBIO "CORDIAL" Y "SERENO"

"El presidente del Gobierno no puede ser aquel que pierde las elecciones", ha afirmado, para insistir en llamar a ir a votar para "un cambio cordial, sereno y sensato" que abra "un camino de confianza" en la nación y en su Ejecutivo.

Feijóo, que ha destacado que Moreno puso fin a 40 años de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, ha comparado la situación actual en España con otros momentos de cambio en España como las generales de 1982, 1996 y 2011 en las que hubo alternancia política. A su entender, también ahora es "imprescindible".

"Lo fue cuando ganó González ante la descomposición de la UCD. Lo fue cuando ganó Aznar después de 14 años de socialismo. Lo fue cuando ganó Rajoy para evitar la intervención de España. Y lo vuelve a hacer ahora para que los españoles mandemos en España y los independentistas que no creen en España no nos chantajeen todos los días con sus planteamientos", ha proclamado.

"NO SABEN IRSE Y SOLO LES QUEDA LA DESCALIFICACIÓN"

Tras señalar que "no se puede cambiar un resultado electoral si no es a través del voto", ha asegurado que el PSOE de Sánchez "engañaron" a los ciudadanos con sus pactos con Podemos, Bildu y ERC y "dividieron" a la sociedad. "Y ahora no saben irse porque ya sólo les queda la descalificación", ha manifestado, aludiendo después a las críticas "a los jueces", a los "agricultores" o a los "periodistas".

Dicho esto, ha asegurado que él "sabrá llegar", si bien lo hará "solo" si gana las elecciones. Y en ese caso, ha proseguido, sabrá "estar" porque él no tiene "ningún compromiso con nadie" ni tiene que "pagar ningún peaje" sino que solo se debe a los votos que salgan directamente de las urnas.

"Y también sabré irme, porque cuando tenga mi deber cumplido, cuando le haya dicho a España la verdad, cuando haya gestionado la realidad, cuando no haya metido a mi país en problemas, en broncas, en divisiones y en fracciones dejaré el testigo porque en política se está de paso y para dejar un mejor país es el objetivo por el que me presento a las elecciones", ha confesado, para recalcar que él no pide el voto "para que todo siga igual".

Feijóo ha indicado que él pide el voto para ser "presidente de todos los españoles y para desbloquear" el país. "Yo no pido el voto para tomarme ninguna revancha, sino para derogar lo que está mal hecho y para reformar aquello que puede mejorar", ha manifestado, para insistir en que él no quiere llegar al Gobierno a "romper nada" o "vengarse de nadie".

LA CAMPAÑA ANDALUZA, "DETERMINANTE" PARA LA POLÍTICA ESPAÑOLA

Feijóo ha destacado que la campaña andaluza fue la primera que hizo como presidente nacional del PP --asumió las riendas en abril en sustitución de Pablo Casado en un congreso extraordinario celebrado en Sevilla-- y ha señalado que fue "determinante no solamente para Andalucía" y el Partido Popular sino para "el conjunto de la política española".

Además, ha dirigido elogios a su "amigo" Juanm Moreno. "He tenido la suerte de hacer varias campañas a su lado, de apoyarnos las veces que fueron necesarias", ha manifestado, para agradecerle su implicación en esta campaña nacional como si "él fuese el que se jugase la Presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía".

Feijóo ha señalado que esta campaña de generales le está "recordando a la campaña andaluza" y también "a la campaña de las municipales" porque "hay un partido que sale a ganar con un candidato que sale a ganar" mientras que "los demás salen a perder, a ver si el que gana no tiene los votos suficientes".

"Mi modelo es la mayoría de Andalucía, la mayoría de Málaga y añado: podemos conseguir la mayoría de Andalucía y la mayoría de Málaga si trabajamos sin ningún tipo de duda y con toda la fe, con toda la alegría y con todas las ganas hasta las 11 de la noche del 23 de julio cuando cierre el recuento de las mesas electorales", ha demandado al PP, para recalcar: "Vamos a sudarlo, para después celebrarlo".

Feijóo ha animado a acudir temprano a depositar el voto el domingo para que Sánchez no les "jorobe" todo el día. "Os pido que vayamos a votar masivamente para que empiece un nuevo tiempo", ha reclamado, para señalar que el cambio "histórico" les está aguardando en las urnas.

"Quiero un Gobierno sin chantajes, sin ataduras, libre", ha proclamado, para reiterar que si gobierna reformará la ley electoral para que no se convoquen elecciones los meses de julio y agosto, como ya ocurre en Andalucía.