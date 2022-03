Feijóo (PP) exige a Sánchez que baje "hoy mismo" los impuestos energéticos y sobre hidrocarburos

Dice que como presidente de autonomía a la que van parte de lo recaudado tiene legitimidad para pedir que bajen esos impuestos

ZARAGOZA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este martes "a qué espera" el Gobierno de España para rebajar los impuestos sobre la electricidad, el gas y los hidrocarburos, exigiendo que lo haga "hoy mismo". Ha protagonizado un acto con militantes y dirigentes del PP Aragón en Zaragoza esta mañana, evento en el que también ha intervenido el presidente regional del PP y alcalde de la capital, Jorge Azcón.

Feijóo ha reclamado que se reduzca al 4 por ciento del IVA sobre la electricidad y el gas, reduciendo también el gravamen de hidrocarburos, y ha propuesto destinar "el cien por cien de lo recaudado a mayores" a las empresas y familias con dificultades.

"En la Conferencia de Presidentes algo hemos avanzado", ha comentado Feijóo, recordando que Sánchez se comprometió a bajar los impuestos en la declaración que firmaron todos los presidentes autonómicos.

"¿Cuánto tiempo más tienen que esperar las familias para facilitarles que lleguen a fin de mes?¿Cuántas más empresas tienen que cerrar porque no cubren sus costes?", se ha preguntado Feijóo.

¿Cuánto tiempo más tenemos que mantenernos en la heroicidad de que las familias lleguen a fin de mes? ¿Cuánto tiempo más hay que pedir a los transportistas que llenen el tanque a pérdidas?", ha cuestionado Feijóo, alertando de que "los marineros tienen las flotas amarradas porque no les compensa salir a pescar y parte del pescado de la Lonja de Vigo, la primera de Europa, se quedará en la lonja porque no habrá transportistas".

LEGITIMIDAD COMO PRESIDENTE DE CC.AA

"Una bajada fiscal en este momento es imprescindible e inaplazable, lo están haciendo franceses e irlandeses", ha continuado el dirigente del PP quien ha observado que parte del IVA sobre los carburantes y la luz se entrega a las comunidades autónomas: "Por eso tengo legitimidad para pedir que bajen los impuestos de electricidad, gas y combustibles".

Ha hecho notar que "los españoles están viviendo una situación de urgencia" y se ha preguntado "de qué vale recaudar un poco más si los transportistas y los marineros se pueden ir al desempleo, si nos vamos a gastar el triple o el cuádruple en el paro", tras lo que ha considerado que las cuentas del Gobierno de España "se parecen más a los cuentos que a las cuentas públicas".

POPULISMO

Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que Pedro Sánchez "tiene el populismo en el Consejo de Ministros" y, además, "hoy puede sacar un proyecto de ley o cualquier resolución en el Parlamento porque ERC y Bildu aprietan el botón del 'sí' y si aprietan el botón del 'no', no puede seguir gobernando", añadiendo que Sánchez "deja que el Gobierno dependa de la minoría de los españoles que no quieren ser españoles".

"Es la primera vez que un Gobierno se somete a unos socios que, no queriendo ser españoles, están marcando la política general de España", haciendo notar que "hay muchos" socialistas que "no están de acuerdo con este Gobierno".

"No creo que el interés general sea lo de menos", ni en la política de "dos tuits y una tertulia de TV". Ha avisado: "No va conmigo" y se ha preguntado "¿Lo del tuit cuántos problemas ha resuelto?.

Feijóo ha opuesto este tipo de actuación a "la política de verdad, la que se dedica a lo que de verdad importa, que la gente pueda llegar a fin de mes, que los médicos tengan tecnología e infraestructuras para poder curar, que los niños puedan ir a la escuela con unos profesores que no tengan más objetivo que enseñarles" porque "no es lo mismo aprobar que suspender".

ESPAÑA VACIADA

El candidato a la presidencia del PP ha dicho que "Aragón es un laboratorio de pruebas de los nuevos partidos que dicen que son apolíticos y defienden el territorio", en alusión a los partidos de la denominada España vaciada y ha destacado que "hay partidos que piden a los militantes del PP que les voten a ellos para después ellos pactar con el PSOE, algo que vemos con mucho interés".

Ha manifestado que la España despoblada "no necesita más fragmentación política ni discursos identitarios, sino más financiación, más servicios públicos, más cohesión territorial, más competitividad y más oportunidades".

Asimismo, ha asegurado que "la razón de ser de la fundación del PP es España en su conjunto, no la España del mayor PIB, sino la España de la cohesión, de la equidad y la solidaridad" porque "España no es el conjunto de ciudades que la conforman, sino el conjunto de sus gentes que viven en el territorio".

Ha señalado que en Galicia los impuestos que gravan la vivienda rural cuestan la mitad que en las ciudades y que la Xunta abre en las aldeas guarderías para cinco niños financiadas al cien por cien. "España está esperando ahí fuera, está esperando un proyecto de mayorías, coherente, que traiga causa de las cosas que hemos hecho con anterioridad".

"La política no es cuestión de insultar, es de proponer, acreditar que tus ideas son mejores que las de tu adversario", ha continuado Feijóo, quien ha recalcado que "cuando España ha tenido graves problemas de paro e impuestos es cuando al PP se le llama a gobernar y ahora España es el país de la UE con mayor deuda, déficit y paro".

"España está cerrando la lista de países donde han caído más la riqueza y el bienestar de los ciudadanos", ha continuado Feijóo, quien ha afirmado: "Aragón es una tierra sólida, seria; me interesa esta tierra".

"Tenemos acreditado que sabemos gobernar, que las mujeres ocupan el lugar que les corresponde por su mérito y capacidad y porque lo hacen mejor, con carácter general, que los hombres", ha expresado Feijóo, quien ha emplazado a recorrer los pueblos, "los lugares más pequeños".

Se ha proclamado "orgulloso" de Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy para decir: "Lo vamos a seguir haciendo bien". Asimismo, ha reiterado que "no importa, a veces, estar en la oposición defendiendo los principios que valen" que estar en el Gobierno "pervirtiendo" esos valores. Feijóo ha realizado un paseo ciudadano junto con Azcón tras el acto en la sede autonómica del PP.