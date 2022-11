Feijóo presume de un PP unido frente a Sánchez, "enredado en la polémica diaria" y al que "rehuyen" sus 'barones'

Destaca la subida del PP en las encuestas" y recalca que "hace mucho que Sánchez no gana una que no la firme un militante del PSOE"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido este lunes de un PP "cohesionado" frente al PSOE que lidera Pedro Sánchez porque, según ha dicho, está al frente de un Gobierno al que "rehuyen" sus propios 'barones' y "enredado en la polémica diaria autogenerada", aludiendo a la derogación del delito de sedición, la posible rebaja de la malversación o las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'.

Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia-coloquio del presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, organizado por el Foro Nueva Economía, al que han asistido también varios presidentes autonómicos del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso (que se ha marchado antes por motivos de agenda), el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco y el murciano Fernando López Miras.

"Para el PP no es excepcional que los líderes autonómicos acudan a los actos de forma conjunta e incluso que le pidan al partido que les presente en los foros más trascendentales del país", ha resaltado Feijóo en su intervención. Entre los asistentes figuraban también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá.

Feijóo ha recalcado que en España hay partidos en los que los dirigentes autonómicos "rehuyen" a los líderes nacionales y "evitan hacerse la foto con ellos" como, según ha dicho, vieron ayer en el pacto de la Internacional Socialista, donde "buena parte de líderes del PSOE excusaron su asistencia", en alusión a las ausencias de Javier Lambán (Aragón) y Emiliano Garcia-Page (Castilla-La Mancha).

VIVIR DEL "ENFRENTAMIENTO Y LA CONFRONTACIÓN"

Además, el presidente del PP ha aludido a partidos "donde se producen escisiones" y "partidos que están nunca mejor dicho partidos", donde "unos dirigentes insultan a unos dirigentes y ponen en marcha proyectos alternativos", en referencia a la situación de Vox y Podemos, respectivamente. "Tanto se han empeñado algunas formaciones en vivir del enfrentamiento y la confrontación, que han acabado llevándolas a su seno", ha apostillado.

Frente a eso, ha recalado que el PP es un "partido cohesionado" y "con un único objetivo: servir a los españoles" mientras que otros "se preocupan más de enfrentarse" en vez de "arreglar los problemas". Según ha añadido, el PP es un partido que no tiene más objetivo que presentar una "alternativa al Gobierno actual" de Pedro Sánchez y "ésa es muy buena señal".

El jefe de la oposición también ha sacado pecho de las encuestas que se han publicado este fin de semana y ha dicho que "no está mal para empezar la semana". A su entender, esos sondeos acreditan algo "muy importante, que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no gana una encuesta que no la firme un militante del PSOE", en referencia al barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos.

LOS PRESUPUESTOS, "NO VIENEN A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS"

A renglón seguido, Feijóo ha repasado algunos episodios que ocurrieron la pasada semana, empezando por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso. A su entender, las cuentas públicas deben ser una herramienta "potente" para solucionar los problemas económicos de un país pero "no han venido a solucionarlos sino a generarlos para todos los españoles, excepto para el Gobierno y sus socios".

Así, ha recalcado que la pasada semana se produjo el primer trámite en el Congreso para derogar el delito de sedición "contra la integridad de la nación y, por tanto, desprotegiendo la democracia", algo que, a su entender, llevará a que ataquen al Estado "con mayor impunidad". A este respecto ha citado la declaración de la asociación de fiscales alegando que esta reforma penal es una "desprotección del orden constitucional" y que no se puede desconocer el principio de hacer "leyes singulares" porque eso es de "dudosa constitucionalidad".

Además, ha advertido de que el Gobierno puede generar un "nuevo problema" si al final abre la puerta a la "reforma del delito de malversación", algo que supondría "ayudar" a los independentistas que fueron inhabilitados por el 'procés' y "a algunos políticos afines al Gobierno condenados por malversación de fondos públicos", aludiendo a los condenados por los ERE como José Antonio Griñán.

Feijóo se ha referido también a la ley del 'solo sí es sí', una norma que, según ha dicho, deberá "avanzar contra la violencia de género" pero está "generando más problemas" al ver reducidas sus condenas decenas de agresores sexuales. "Esta semana no han venido a resolver problemas en España sino a crear problemas que España no se merece", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno está "enredado en la polémica diaria autogenerada".

SE "HA OLVIDADO" DE LO QUE PREOCUPA A LOS CIUDADANOS

Según el líder del PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se ha olvidado de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos de a pie y a los bolsillos de las familias". En este punto, ha señalado que este martes se publica el dato del IPC y ha anticipado que volverán a intentar convencer de que es un "gran dato" pese a que la inflación está en niveles desconocidos con una de las cestas de la compra más caras.

Tras criticar que el Gobierno no se ocupe de los asuntos que preocupan a la gente, ha pedido de nuevo bajar temporalmente el IVA de los productos básicos y actualizar la tarifa del IRPF, máxime cuando el Gobierno puede recaudar 30.000 millones de euros más este año.

Además, ha denunciado que el Gobierno esté costando "1.500 millones de euros de deuda pública más cada semana" y ha afirmado que lo que está haciendo Pedro Sánchez con ese dinero es "hipotecar" a los españoles para los próximos años.

ELOGIOS A MAZÓN, UN "CORREDOR DE FONDO"

El presidente del PP ha afirmado que también el Gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana está centrado en "ocultar" los problemas de esa región pero ha recalcado que Carlos Mazón es la persona "capaz de cambiar esa situación" en las elecciones del próximo 28 de mayo.

Tras repasar su trayectoria política y profesional, y su afición a la música y al deporte, ha asegurado que Mazón es un "corredor de fondo en lo físico y también en lo político". "Es un político con trayectoria local y autonómica, es un gestor en el ámbito privado con capacidad contrastada. Es una persona que sabe servir a sus vecinos y es un representante que la política de nuestro país merece y necesita", ha finalizado.