Feijóo rechaza regular el papel de la pareja de presidente y promete una Oficina de Conflicto de Intereses independiente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "convencido" de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería haberse abstenido en el rescate de Air Europa y se ha mostrado convencido de que hay "causa" en este caso. Aunque ha rechazado regular el papel de la pareja del presidente, sí que ha prometido una Oficina de Conflicto de Intereses independiente si llega a Moncloa.

"En mi opinión la legislación española es lo suficientemente clara para no tener que legislar ex novo sobre lo que las leyes previamente ya han legislado hace años. Lo que si haré será una Oficina de Conflicto de Intereses que no dependa del Gobierno", ha declarado Feijóo en una conferencia-coloquio en 'La Razón', donde ha estado acompañado por los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

Tras afirmar que es una "broma" que la Oficina de Conflicto de Intereses sea "una subdirección general que depende del Gobierno", ha señalado que si Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, "tiene patrocinios de una compañía", el presidente del Gobierno "no puede votar a favor de un rescate en beneficio de esa compañía siendo presidente del Gobierno".

"Por eso presentamos un conflicto de intereses y estoy convencido que hay causa de ese conflicto de intereses", ha afirmado. El Partido Popular ya ha anunciado su intención de acudir de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que fuerce a la Oficina de Conflicto de Intereses a seguir investigando este asunto.

Sobre la posibilidad de regular el papel del cónyuge del presidente, Feijóo ha dicho que "nunca he habido ningún problema" con las parejas de los presidentes del Gobierno de España anteriores y ha señalado que ya hay una Ley de Contratos del Estado y que los conflictos de intereses están regulados, por lo que la legislación española es suficientemente clara".

PIDE DE NUEVO LA DIMISIÓN DE SÁNCHEZ

Feijóo ha aludido a la "avalancha de información insoportable" que están conociendo estos días sobre los casos de presunta corrupción que afectan a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez y ha subrayado que "lo que queda claro es que están todos implicados".

"Sánchez no debería dimitir solo por estar rodeado de presuntos delincuentes, sino porque es imposible delinquir sin él", ha manifestado, para advertir a los socios de Sánchez de que cuando "echen cuentas de que han sido cómplices necesarios de esta situación", van a ver "cuál es el rédito electoral que van a obtener".

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, Feijóo lo ha rechazado porque supondría "un aval" para Sánchez y que pudiera "seguir en un halo de corrupción y en un halo de irregularidad permanente".

"Los socios se han dado cuenta que España está de rebajas. No sé si hay alguien del Corte Inglés aquí, pero hemos pasado de la rebaja a la súper rebaja. España está de súper rebajas, nunca han conseguido tanto tan pocos", ha enfatizado.

El presidente del Partido Popular ha asegurado que es "perfectamente consciente de la ansiedad de la mayoría de los ciudadanos", que le piden por la calle echar a Sánchez porque "esto no se puede aguantar".

"Yo soy consciente de esa ansiedad, pero le aseguro que el que no puede tener ansiedad soy yo. Y el que tiene que ser consciente de cuál es la situación de su país presentando propuestas y, por supuesto, ejerciendo la labor de oposición, soy yo", ha resaltado.

"NI DUROS NI BLANDOS, SINO FIRMES EN LOS PRINCIPIOS"

Feijóo ha dicho que en el PP unos dicen que en el PP son "demasiado moderados" y hay otros que dicen que son "demasiado radicales". "La verdad es que a mí no me preocupan estas etiquetas interesadas y les voy a resolver el dilema de forma inmediata. No somos ni duros ni blandos, somos firmes y sólidos porque merecemos el cambio", ha manifestado.

El líder del PP ha afirmado que España es "una gran nación que siente vergüenza de su Gobierno" y "no se conforma con el pataleo ni con la protesta". "Somos el primer partido de España porque nos rebelamos contra las anomalías que se han instalado en España, pero también porque no nos basta con sentirnos indignados ante lo que está pasando", ha recalcado.

Según Feijóo, el Gobierno de Sánchez "es el mayor lastre que tiene España". "El PSOE sanchista es un gran problema, Vox tal vez sea un síntoma de ese problema, y solo el PP es la solución", ha aseverado.

Además, se ha declarado "radicalmente en contra del frentismo" y ha asegurado que todos los españoles estarán a su lado si llega a Moncloa "porque no habrá ningún muro". "Hablo para unir a los españoles y hablo de sus problemas para solucionarlos. No defiendo causas para enfrentarme con nadie, sino que defiendo ideas para mejorar mi país", ha apostillado.

SOBRE GAZA

Sobre Gaza, Feijóo ha dicho que "hay una posibilidad real de paz" y ha subrayado que él ha mantenido la misma postura desde el primer día del conflicto. "A mí no me felicitó Hamás, pero al presidente del Gobierno, dos veces", ha afirmado.

Finalmente, se ha preguntado cómo van a tomar en serio a España en un foro internacional "cuando la mitad del Gobierno está en contra de un acuerdo y el presidente a favor" o cuando Sánchez dice dentro de una reunión que va a llegar al 3.5% del gasto en Defensa y fuera dice que no lo va a cumplir. "Es una falta de respeto a todos los líderes de la OTAN", ha concluido.