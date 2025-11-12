Feijóo replica a Sánchez que Cataluña ha privatizado servicios públicos cinco veces más que Andalucía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha acudido al Congreso para informar sobre los resultados de las úl - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que Cataluña ha privatizado servicios públicos cinco veces más que Andalucía. Además, ha presumido de estudiar en una universidad pública a diferencia del presidente del Gobierno.

Previamente, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Sánchez ha afirmado que recortar servicios públicos o privatizarlos a cambio de determinados favores también es corrupción, y aunque no sea ilegal, causa un "daño tremendo" al país.

Así, Sánchez ha subrayado que la corrupción "adopta muchas formas". "A veces son cargos públicos que cobran mordidas por cosas ilícitas, a veces son comisionistas que cruzan la frontera de la ley, y a veces son partidos políticos que recortan, que privatizan los servicios públicos a cambio de determinados favores o apoyos económicos de amplio espectro", ha relatado.

El presidente del Gobierno ha centrado sus críticas en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de Juanma Moreno por la situación de la sanidad en Andalucía y Madrid y les ha culpado de las largas listas de espera por "dejación de servicios" y por "regar con contratos a la sanidad privada".

"HA TERMINADO EL LÍDER DE LA OPOSICIÓN Y AHORA ME TOCA A MI"

El líder del PP ha arrancado su intervención en la tribuna afeando a Pedro Sánchez que haya dedicado su discurso a atacar a los gobiernos autonómicos del PP. "Ha terminado el líder de la oposición al Partido Popular y ahora me toca a mí", ha exclamado.

Feijóo ha indicado que el presidente del Gobierno ha hecho repaso de la gestión en algunas comunidades autónomas, donde ha "mezclado porcentajes que nada tienen que ver, pero ha hablado de privatización".

"Fíjese, si quiere hablar usted de porcentajes de privatización le voy a dar simplemente dos. Porcentaje de lo que usted llama privatización: Junta de Andalucía, 4,4%; Generalitat de Cataluña, 22%", ha enfatizado.

FEIJÓO PRESUME DE ESTUDIAR EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA

En segundo lugar, y después de los recortes en educación en CCAA del PP a los que ha aludido Pedro Sánchez en su intervención, el jefe de la oposición ha presumido de haber estudiado en una universidad pública.

"Segunda pregunta, yo estudié en la Universidad Pública de Santiago, ¿y usted? ¿en qué universidad Pública ha estudiado, señor Sánchez?", ha interpelado Feijóo al jefe del Ejecutivo ante el Pleno de la Cámara Baja.

De esta forma, el presidente del PP ha sacado a relucir los estudios en centros privados del jefe del Ejecutivo, que se licenció en Económicas y Empresariales en el Real Colegio Universitario María Cristina, y después se doctoró en la Universidad Camilo José Cela.

MUÑOZ: "DICE DEFENDER LO PÚBLICO CUANDO SE HA CRIADO EN LO PRIVADO"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que "todo en Pedro Sánchez es una farsa" porque "dice defender lo público, cuando se ha criado en lo privado".

"Dice defender la transparencia, mientras está rodeado de corrupción. Dice tener un gobierno, pero no legisla porque tiene la mayoría absoluta del parlamento en contra. ¿Por qué tenemos que soportarlo los españoles?", ha indicado Muñoz en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.