Feijóo replica a Sánchez: "Yo hablé con Mazón antes que usted, hablé con Page antes que usted y fui al Cecopi antes"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este miércoles que, tras la dana del 29 de octubre, él habló con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, antes que el jefe del Ejecutivo. Es más, ha subrayado que también hizo otras cosas antes que el propio Pedro Sánchez, como conversar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, viajar a Letur (Albacete) y asistir al Cecopi.

"Yo hablé con Mazón antes que usted, hablé con el señor Page antes que usted, fui a Letur antes que usted y fui a Cecopi antes que usted", ha espetado Feijóo al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso.

Sin embargo, el presidente del PP ha dicho que "el problema de todo esto es que si vuelve a llover con la intensidad que llovió" el 29 de octubre de 2024 "volvería a pasar lo mismo" porque "durante siete años" el Gobierno le ha negado "el pan y la sal a la Comunidad Valenciana" en materia de "infraestructuras hídricas e hidráulicas".

SÁNCHEZ ACUSA A FEIJÓO DE "MENTIR"

Previamente, Sánchez ha acusado al líder del PP de "mentir" sobre sus conversaciones el día de la dana con el presidente de la Generalitat. Así, ha recordado que Feijóo se "plantó en Valencia el 30 de octubre y dijo que estaba enterado de todo al minuto" porque "Mazón le había informado" en "tiempo real" de la evolución de la dana ya desde la tarde" del 29 de octubre.

"Pero la duda que tenemos todos y que yo quiero plantearle ahora al señor Feijóo es, si esto es así, ¿cómo explica entonces que la primera llamada entre usted y el presidente de la Comunidad Valenciana se registrara a las 21.27 de la noche del 29 de octubre, cuando ya se habían producido la mayoría de las víctimas mortales? ¿Nos lo puede decir?", ha interpelado.

El presidente del Gobierno ha preguntado si le llamaron "desde una cabina telefónica". "¿No responde? Yo se lo digo, señor Feijóo. La explicación es que ustedes mintieron. Es que empezaron a mentir el mismo día 30 y no dejaron de mentir durante un año que vino después", ha apostillado Sánchez, para añadir que "dos semanas más tarde el propio Mazón tuvo que reconocer públicamente" que "los protocolos fallaron".

Sánchez ha asegurado que el líder del PP también "mintió" el 31 de octubre cuando "dijo que la AEMET y que la Conferencia Hidrográfica del Júcar no habían emitido las alertas pertinentes, a pesar de que generaron más de 62 avisos y 194 notificaciones electrónicas".

Es más, ha asegurado que Feijóo "mintió" el 9 de enero de 2025 en un acto con alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de Valencia "cuando dijo que Mazón estaba haciendo un gran trabajo" o el 18 de abril y el 10 de junio cuando declaró que el entonces presidente de la Generalitat "estaba dando la cara".

"Dice usted que el señor Mazón estaba dando la cara, a pesar de que tardó medio año en reunirse con las víctimas y casi uno en conceder una entrevista. Dígame, señor Feijóo, si Mazón lo ha hecho tan bien, ¿por qué afirmó usted la semana pasada que su dimisión había sido una decisión correcta? ¿por qué apoya ahora su salida? ¿mintió usted durante un año entero o miente usted ahora?", ha preguntado a Feijóo.

"LE PIDO QUE ACLARE QUÉ HABLÓ CON MAZÓN EL DÍA ANTERIOR"

En su turno de cierre de la comparecencia que se celebra este miércoles en el Congreso, Sánchez ha dicho "coincidir" con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en que Feijóo "ha desvelado aquí de manera bastante transparente, bastante clara" que fue "la primera persona que habló" con Mazón.

"Lo que le pido es que aclare ante sus señorías y ante la opinión pública que habló con el señor Mazón el día anterior, de qué le informó, cuando usted dice que ha sido la primera persona en ir al Cecopi", ha manifestado Sánchez, para concluir que "todos los ciudadanos" y los diputados "tienen derecho a saberlo".