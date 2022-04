Feijóo "respeta" la alusión de Zelenski a Guernica y critica a miembros del Gobierno por no aplaudir su discurso

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "respeta" la comparación que hizo ayer en el Congreso el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre la situación que atraviesa el país con la vivida en Guernica en 1937, al tiempo que ha criticado que miembros del Gobierno no aplaudiesen el discurso del mandatario ucraniano: "No valoran lo que está haciendo el pueblo ucraniano".

Así lo ha manifestado Feijóo en declaraciones a los periodistas tras una reunión que se ha extendido más de dos horas y media con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Preguntado por dicha equiparación que precisamente el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado y que, a su juicio, habría sido más acertado utilizar el símil de los fusilamientos de Paracuellos en lugar del bombardeo de Guernica, Feijóo ha asegurado que se invitó al Congreso a Zelenski para "respetarle" y "no entrar en polémica".

"Volver la vista atrás ochenta años probablemente no sea más que un ejercicio de recordar los peores momentos de nuestra historia. Ha habido hechos como Guernica y otros más", ha explicado, a la par que ha trasladado la polémica a que "algunos miembros del Gobierno" no aplaudieron el discurso del mandatario ucraniano.

"La polémica podemos hacerla por que hay miembros del Gobierno que no aplauden al presidente de un país que está siendo masacrado, donde se está matando de forma generalizada a población civil. Eso me parece que es lo más relevante del acto del Congreso de ayer", ha destacado el líder 'popular'.

Feijóo se ha referido así a las informaciones que recogen varios medios de que el secretario de Estado de la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, así como otros diputados de la CUP y el BNG, evitaron aplaudir al presidente de Ucrania.

En palabras de Feijóo, tener miembros del Gobierno, secretarios de Estado de Gobierno y socios que no aplauden y que "no valoran lo que está haciendo el pueblo ucraniano" le parece "más importante" que comparaciones que, a su juicio, "no deben provocar ninguna polémica".