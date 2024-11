Feijóo sigue el debate de la DANA en su despacho y recibe reproches de ERC y Podemos

Los 'populares' han censurado que ni Pedro Sánchez ni Ribera estén hoy en la Cámara Baja y dejen la comparecencia al ministro Torres

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentaria de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han criticado este miércoles que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haya asistido en el hemiciclo al debate sobre las actuaciones realizadas tras la DANA. Fuentes del PP han indicado a Europa Press que el presidente de su partido está "trabajando y siguiendo la comparecencia en su despacho" de la Cámara Baja y han anunciado una rueda de prensa de Feijóo al término de la sesión.

Durante la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para explicar las actuaciones del Gobierno tras las inundaciones, el diputado nacional por Alicante César Sánchez Pérez ha censurado que ni el jefe del Ejecutivo ni la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estén compareciendo hoy en el Congreso. "Son ellos, y no usted quienes deberían estar aquí dando explicaciones esta mañana", ha espetado al ministro.

El jefe del Ejecutivo participó este martes en la Cumbre del Clima que se celebra en Baku (Azerbaiyán) y no ha asistido este miércoles a la sesión de plenaria. En el caso de la ministra Ribera, se examinó en Bruselas este martes por la tarde y tampoco ha estado presente.

De la misma manera, Feijóo no ha asistido a la comparecencia de Torres, una ausencia que han recriminado desde la tribuna de oradores los portavoces de ERC y Podemos. "Pienso que quien tendría que estar hoy aquí es el presidente del Gobierno y me parece también una falta de respeto que no esté el líder de la oposición, el señor Feijóo", ha dicho la líder de Podemos.

Por su parte, Rufián ha señalado que "es una vergüenza que en el primer debate parlamentario, tras lo que ha ocurrido, no esté aquí ni el presidente del Gobierno ni el jefe de la oposición". "Y entiendo que no estén hablando, pero no entiendo que no estén aquí escuchando. Es una vergüenza", ha abundado.

Sin embargo, fuentes del PP han indicado que Feijóo estaba siguiendo el debate desde su despacho en el Congreso. Sólo ha entrado en el hemiciclo para escuchar las preguntas del PP a la vicepresidenta María Jesús Montero. "Está trabajando y siguiendo la comparecencia en su despacho del Congreso", han precisado a Europa Press, anunciando una rueda de prensa en la Cámara Baja este mediodía.

PP Y VOZ CRITICAN LA AUSENCIA DE SÁNCHEZ EN EL PLENO

En su segundo turno, el diputado del PP ha vuelto a criticar la ausencia de Sánchez en este debate de la DANA. "Mañana, el presidente de la Generalitat dará explicaciones en las Cortes Valencianas porque es una persona que da la cara. Usted no puede decir lo mismo de Pedro Sánchez, que huyó de la gente en Paiporta y no está hoy aquí para dar explicaciones donde debe de estar, en el Parlamento", ha finalizado.

De la misma manera, la portavoz del PP en el Congreso, Pepa Millán, ha censurado la ausencia de Sánchez alegando que debería estar hoy en el Parlamento "dando la cara". A su entender, Sánchez "ha huido" y "encima se cree" que los ciudadanos son "bobos" al decir que la gente "muere por el cambio climático".

"Lo que mata es esperar una semana para mandar allí a los militares. Lo que mata es no enviar a tiempo las alertas. Lo que mata es rechazar la ayuda internacional", ha proclamado la portavoz de Vox, criticando el "falso ecologismo" del Gobierno y su "deliberada dejación de funciones".