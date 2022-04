Feijóo ve una "broma" que el PSOE le pida no pactar con Vox cuando gobierna con Podemos y se apoya en Bildu y ERC

"El manual de coaliciones del PSOE es justo el manual de lo que no se puede utilizar", asegura, a pocos días de la investidura de Mañueco

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera una "broma" que el PSOE le pida no pactar con Vox en Castilla y León cuando gobierna con Podemos en España y tiene como socios a Bildu y ERC. Es más, ha subrayado que en Navarra los socialistas están gobernando con la izquierda abertzale.

"Entiendo que eso es una broma. Que el PSOE nos diga 'aquí hay que romper con Vox', y el PSOE gobernando con Bildu en Navarra, con Podemos en el Gobierno de España, y con los apoyos de ERC y Bildu para sacar presupuestos y leyes. Supongo que el manual de coaliciones del PSOE es justo el manual de lo que no se puede utilizar", ha recalcado en una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press.

El debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, tras el acuerdo de Gobierno firmado con Vox, tendrá lugar el lunes 11 de abril, casi dos meses después de las elecciones autonómicas del 13 de febrero. La toma de posesión está prevista después de Semana Santa, el 19 de abril.

"CONSEGUIR LA REAGRUPACIÓN DEL CENTRODERECHA"

Al ser preguntado si habrá más pactos del PP con la ultraderecha como el de Castilla y León, donde se celebra el lunes el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo ha indicado que el objetivo de su partido es "conseguir la reagrupación del centroderecha en España".

"El objetivo es ganar las elecciones", ha proclamado, para dejar claro que él no aspira a ser un partido "bisagra" para sumar con otras formaciones poder llegar a La Moncloa ofreciendo "inestabilidad política y económica" al país.

En este sentido, ha subrayado que el PP ganó en Castilla y León y pidió al PSOE su abstención en la investidura pero la respuesta fue "no". Por eso, ha dicho que es una "broma" que el PSOE le pida no llegar a acuerdos con Vox cuando sus socios son Podemos, Bildu y ERC.

Preguntado si cree que Vox es un partido democrático, Feijóo ha asegurado que la formación de Santiago Abascal "se presenta a las elecciones, tiene votos y tiene escaños". "Y esto es la democracia", ha apostillado.

En cuanto a si las declaraciones del diputado de Vox en el Congreso comparando a Pedro Sánchez con Adolf Hitler y al ministro Félix Bolaños con el jerarca nazi Joseph Goebbels, Feijóo ha admitido que no le gustaron esas palabras.

"Las cosas que oigo en el Congreso de los Diputados muchas veces no me gustan. Lo que pasa es que me parece muy grave cuando eso lo hace el partido del Gobierno, me parece más grave todavía", ha asegurado, para añadir que en esos casos hay un "plus de irresponsabilidad".

REITERA QUE EN MAYO DEJARÁ LA XUNTA

Por otra parte, Feijóo ha situado en mayo su sucesión al frente de la Xunta de Galicia. Al ser preguntado expresamente si sabe cuando dejará ese cargo como presidente autonómico, ha indicado que él cree que "en el mes de mayo" y ha añadido que el Parlamento hay un procedimiento a seguir con la sesión de investidura y votaciones.

"Entiendo que en el mes de mayo esto será posible", ha afirmado Feijóo, quien ya este jueves dijo en el Palacio de la Moncloa que dimitirá como presidente de la Xunta "en las próximas semanas" y añadido que en mayo ya podría haber un nuevo presidente.

Además, el líder del PP ha dejado la puerta abierta a ser senador. "Primero me gustaría hablar con los grupos parlamentarios y de una forma muy especial con los portavoces. Y, después, lógicamente de una forma ya muy determinante, con el comité de dirección del Grupo Popular en el Senado", dijo este jueves en esa misma comparecencia.