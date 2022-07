Feijóo ve "irónico" que Yolanda Díaz llame 'Sumar' a su proyecto con la "división" que vive la izquierda y el Gobierno

Le desea "éxito" pero dice que ha "perdido la cuenta" de las formaciones por las que ha pasado: "Creo que son tres o cuatro"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que le resulta "irónico" que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llame a su nuevo proyecto político 'Sumar' teniendo en cuenta que en este momento tanto la izquierda como el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos del que ella forma parte viven su "mayor división". Además, ha destacado que ha "perdido la cuenta" del número de formaciones por las que ha pasado la política gallega y lo ha cifrado en "tres o cuatro".

Así se ha pronunciado unas horas antes de que Yolanda Díaz lance la presentación de 'Sumar', el nuevo proyecto que impulsa para revitalizar a la izquierda alternativa al PSOE con un acto que visualizará la filosofía de la plataforma: atraer a la sociedad civil y con presencia de partidos pero con un rol secundario.

En declaraciones a los medios en Zaragoza, tras visitar la empresa de fabricación de fibra y polímero Nurel acompañado por el presidente del partido en Aragón, Jorge Azcón, Feijóo ha afirmado que "ha perdido la cuenta de cuántas formaciones políticas ha pasado la vicepresidenta del Gobierno".

"Se lo digo desde la más absoluta cordialidad", ha aseverado el presidente del PP, que ha añadido: "Creo recordar que son tres o cuatro. Por tanto, no creo que sea muy novedoso que se incorpore a otra formación política nueva".

"UN NOMBRE QUE SIGNIFICA LO CONTRARIO DE LO QUE OCURRE"

Dicho esto, Feijóo ha resaltado que lo que sí le resulta "un poco irónico" es, con el momento de "división que vive el Gobierno y la izquierda", el proyecto que va a lanzar Yolanda Díaz "se llame 'Sumar'".

"En el momento de mayor división de la izquierda española, que el proyecto de la izquierda española se llame 'Sumar', comprenderá que cuanto menos es irónico. Pero en todo caso, a mi no me corresponde ni ponerle nombre ni poner un nombre que significa lo contrario de lo que ocurre", he enfatizado.

En cualquier caso, ha reiterado que si "la señora Yolanda Díaz", por la que tiene "aprecio", quiere iniciar "una cuarta singladura política para intentar dividir más la izquierda, pues es una decisión que le corresponde a ella".

Feijóo le ha deseado que "tenga éxito" con este nuevo proyecto que va a presentar porque, a su juicio, sería "bueno que en la izquierda hubiese algún proyecto para poder hablar y si es posible dialogar, reflexionar" e incluso poder "llegar a algún punto de encuentro, al menos en alguna materia".