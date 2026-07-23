Feijóo viajará a Perú para asistir el martes a la toma de posesión de Keiko Fujimori

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de apertura del Foro internacional EPP Libertas, a 15 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará a Lima para asistir el martes 28 de julio a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú, según han informado fuentes de la dirección del PP. Se prevé que a ese acto acuda también el Rey Felipe VI.

Fujimori, candidata del partido conservador Fuerza Popular, se impuso por un estrecho margen al candidato de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas celebradas el pasado mes de junio.

Keiko Fujimori, de 51 años y presidenta de Fuerza Popular desde 2010, ocupó el cargo de congresista entre 2006 y 2011. Previamente, fue primera dama de la República de Perú en el gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

FEIJÓO CREE QUE CON ELLA MEJORARÁ LA "PROSPERIDAD" DE PERÚ

El líder del PP, que ya pidió el voto para Fujimori a los peruanos que residen en España, felicitó a la presidenta electa de Perú tras su victoria y aseguró que es "una gran noticia" para el país y "para toda Hispanoamérica".

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', Feijóo se mostró convencido de que "su experiencia y larga trayectoria será clave" para mejorar la "estabilidad", "institucionalidad" y "prosperidad" de Perú.

Tras situar la victoria de Fujimori como el inicio de un "tiempo de esperanza", deseó "de corazón" a la presidenta electa "todo el acierto" ante la "enorme responsabilidad que supone gobernar para mejorar la vida de todos los peruanos".

PARTICIPACIÓN DE FUJIMORI EN EL FORO 'LIBERTAS' DEL PPE

La pasada semana, Fujimori participó de forma telemática en el foro 'Libertas' que el Partido Popular Europeo (PPE) organizó en Madrid y que reunió a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica.

En esa intervención, Fujimori se planteó como objetivo que el país andino tenga una relación cada vez más estrecha con Europa. "Iberoamérica y Europa poseen una enorme capacidad para aportar estabilidad, crecimiento y liderazgo en un contexto internacional cada vez más amplio", añadió.

La líder peruana incidió en reforzar una relación "de confianza, respeto y cooperación" con el continente europeo. "En ese esfuerzo pueden contar con Perú como un país desde el que la unidad entre Europa e Iberoamérica puede proyectarse gracias a nuestra posición geostratégica hacia el Pacífico", subrayó.