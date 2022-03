Felipe González aboga por "algo parecido" a los Pactos de la Moncloa porque la inflación "se está escapando de control"

GUADALUPE (CÁCERES), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha defendido que en España en la actualidad "urgentemente" se necesita "algo parecido" a los 'Pactos de la Moncloa' porque "la inflación se está escapando de control" y ésta es "el peor impuesto para la pobreza".

"Algo parecido a eso (los Pactos de la Moncloa) necesitamos urgentemente ahora, en este momento. Lo harán o no, pero se tendrán que poner de acuerdo las fuerzas políticas, sociales, económicas, porque el peor impuesto para la pobreza se llama inflación", ha dicho, "y la inflación se está escapando de control", ha espetado.

Así, ha defendido que lo ocurrido en España con las primeras elecciones libres en España tras 40 años de dictadura y los 'Pactos de la Moncloa' "aplicado a la situación actual va a exigir un gran esfuerzo de negociación y de pacto a nivel nacional".

"Dimos el paso de los Pactos de la Moncloa, se cortó la galopada de la inflación que en el momento en que nos sentamos allí estaba en el 27 por ciento... Hoy nos está alertando de que lleguemos al 10 por ciento y es posible, a esos dos dígitos malditos", ha explicado.

Ha añadido al respecto que en esos Pactos de la Moncloa "se generó un clima de diálogo, de comprensión recíproca" entre personas que venían de fuera del régimen anterior y de otros que venían del régimen anterior, pero que "permitió que esa navegación llevara a un pacto constitucional, no militante", y que "tenía la vocación de que cupiéramos todos en la Constitución", ha dicho.

MARCO DE INCERTIDUMBRE PARA TOMAR DECISIONES

De este modo se ha pronunciado Felipe González este miércoles en Guadalupe (Cáceres) en la apertura de un curso sobre relaciones de Europa y América Latina y el Caribe, y donde ha reconocido que el actual es "probablemente uno de los momentos más difíciles" que él ha conocido para "hacer política" y "para gobernar", no sólo en España pero "también en España".

Así, ha argumentado que, pese a que los representantes políticos son "proveedores de certidumbre, su obligación es darle certidumbre a los ciudadanos", en la actualidad se vive en una situación de "permanente incertidumbre" --entre otras por la guerra en Ucrania-- para "tomar decisiones".

"Los responsables políticos cuya primera obligación es proveer certidumbre no están en condiciones de poder decir lo que pasará la semana que viene. ¿Cuál va a ser la siguiente decisión de Putin? ¿A quién se parece más Putin, a Hitler o a Stalin, o es un híbrido de los dos?", se ha preguntado el expresidente del Gobierno.

En este sentido, ha añadido también que se lleva "desde 2020 con un marco de incertidumbre enorme para tomar decisiones" y que la pandemia aún "no se ha ido", tras lo cual ha recalcado que además "haríamos mal en pensar que se ha ido". Haríamos bien en combatirla, enfrentarla y en no dejarnos arrastrar permanentemente por la pandemia, pero sigue con nosotros", ha incidido González, quien ha reconocido que no se sabe incluso "si habrá nuevas variantes".

Con su mismo argumento de una situación "permanente de incertidumbre", González ha reflexionado también sobre que, tras pasar la fase "más aguda" de la pandemia, "en ningún momento faltaron suministros alimentarios, pero ahora en el horizonte de la "gripalización de la pandemia" hay "problemas de suministro" y unas "consecuencias en cadena que viene un poco de atrás pero que se agudiza potencialmente con la crisis de Ucrania".