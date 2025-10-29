Felipe González, Alfonso Guerra y Cándido Méndez homenajearán a Javier Lambán el 27 de noviembre en el Senado

Archivo - El expresidente del Gobierno de España Felipe González y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (d), inauguran el foro 'El desafío de los grandes incendios forestales. Impactos en el territorio'. - Fabián Simón - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González, el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y el exsecretario general de la UGT Cándido Méndez, asistirán al evento 'In memoriam' de Javier Lambán organizado por El colectivo Fernando José de los Ríos en el Senado el próximo 27 de noviembre.

El evento, organizado por el citado colectivo, se convoca para homenajear al expresidente aragonés fallecido el pasado mes de agosto, Javier Lambán, en un acto bautizado como 'La socialdemocracia en los territorios'.

El tributo se llevará acabo dos meses después de que la bancada socialista de las Cortes aragonesas no aplaudiesen el reconocimiento póstumo a Lambán, con el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, otorgado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la cámara autonómica.

La distinción, entregada al también exsenador socialista el pasado 24 de septiembre, destaca a las personas cuyas acciones hayan contribuido a "consolidar los valores constitucionales" y que hayan tratado de conseguir un país cuyos valores sean la "convivencia, la solidaridad, el respeto a la pluralidad y la justicia", según refleja el Boletín Oficial de Aragón de junio del año 2024.