MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha culpado a la política actual de polarizar a la sociedad y ha hecho un llamamiento para recuperar la convivencia otorgándole a la palabra el valor que tiene, a la par que ha lamentado que los contenido sean "frágiles".

González ha rechazado la idea de que actualmente estemos ante una sociedad polarizada, si bien ha apuntado que "por primera vez" ha visto que la polarización "baja de la política a la sociedad". Además, considera que cuando uno se aleja de los "centros de polarización" como, en sus palabras es Madrid, "la gente lo que quiere es que se pongan de acuerdo".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el expresidente socialista ha revelado que el "secreto" para fraguar un buen acuerdo: "Que nadie esté totalmente satisfecho". A renglón seguido, ha recalcado que puedes no estar de acuerdo con el otro, pero que tienes que explicarte en los mismos términos, haciendo referencia a los insultos que en las últimas semanas se han visto en el Parlamento a raíz del ataque de la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Hay que darle toda la importancia que tiene al valor de las palabras, emplearlas no como navajas o sables, sino para entender al otro", ha enfatizado González, que observa que "además de utilizar la dureza de las palabras, los contenidos son muy frágiles". "No hay contenido", ha apostillado.

En esta clave, ha subrayado que el Parlamento "no se puede convertir en ese espectáculo" y ha advertido de que la distancia de los ciudadanos respecto de la política es "cada vez mayor" cuando lo que quieren los españoles es "que les expliques las cosas". "No interesa nada que se insulte al otro", ha zanjado con rotundidad.

LAMENTA LAS AUSENCIAS EN EL ANIVERSARIO DE LA VICTORIAL SOCIALISTA

Preguntado por la polémica ausencia del exvicepresidente Alfonso Guerra en el acto que celebró el PSOE en Sevilla para conmemorar la victorial socialista, González ha asegurado que lamentó "más ausencia" como las de presidentes del parlamento andaluz o de la Junta de Andalucía, entre otros. "No me parecía razonable que no se invitara a gente que ha construido este país", ha apuntado.

Sobre la figura de Guerra, ha elogiado su capacidad de crear estructura interna y de mantener una militancia muy activa. "Sabíamos los resultados electorales antes que Martín Villa porque teníamos gente en cada mesa y estaban en el recuento", ha recordado de esa época, de la que también ha destacado el papel que jugó el rey emérito facilitando la Transición al renunciar al Poder Ejecutivo que tenía antes de nombrar a Suárez.