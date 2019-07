Felipe González defiende que Sánchez tiene una posición "correcta y sensata" con Unidas Podemos

Publicado 10/07/2019 13:44:23 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha defendido que la posición del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las diversas reuniones que ha mantenido con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para formar un gobierno de cooperación el próximo 22 de julio es "bastante correcta y sensata".

"Yo creo que Pedro Sánchez está en una posición bastante correcta y sensata que deberían entender", ha destacado González a su llegada a la ponencia 'El presidente sí tiene quien le escriba', organizada por la fundación Felipe González, para después asegurar que él es optimista para alcanzar un acuerdo entre ambos partidos.

Preguntado qué consejo le daría a Sánchez para poder alcanzar un acuerdo de gobierno a contrarreloj con la formación morada, González se ha desmarcado y ha destacado que no le diría "nada" porque "un viejo no puede nada". "¿Qué le voy a decir si un viejo no puede decir nada?", ha insistido.

Al acto también ha asistido la ministra portavoz y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que ha respondido con un "sí" rotundo cuando los periodistas le han preguntado si es optimista con la investidura de Sánchez la próxima semana.

Además de la ministra de Educación, también han acompañado al expresidente del gobierno el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el compañero socialista Eduardo Medina.