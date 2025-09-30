La FEMP pide al Gobierno retomar el diálogo sobre la financiación local y que convoque la comisión con los ayuntamientos - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha pedido este martes al Gobierno retomar la vía de diálogo y que convoque la comisión donde trata la financiación local con los ayuntamientos.

García-Pelayo, quien también es vicepresidenta de dicha comisión nacional (CNAL), ha incidido en que "nadie quiere judicializar esta cuestión". "No tiene sentido insistir en algo en lo que confío en que haya acuerdo y que no provoque más controversias", ha afirmado en el transcurso de la Junta de Gobierno de la FEMP, celebrada esta mañana en Fuenlabrada.

La Junta de Gobierno de la federación estudiará un acuerdo para dirigirse a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el fin de "evitar que la cuestión llegue a los tribunales": "Hay tiempo para trabajarlo y vamos a hacerlo para evitar que lo que hoy es un anuncio se convierta en un recurso".

"DAR VISIBILIDAD A LAS CIUDADES INTERMEDIAS"

La presidenta de la FEMP ha valorado la experiencia desarrollada en Fuenlabrada con la implicación de asociaciones locales en los actos del 45 aniversario de la FEMP y ha defendido "la necesidad de replicar este tipo de proyectos en otros territorios", alegando que la federación "debe ser un espacio útil" para que "la ciudadanía entienda y valore el papel de los ayuntamientos".

Asimismo, ha reivindicado la importancia de "dar visibilidad a las ciudades intermedias", que "muchas veces son las grandes olvidadas por no ser ni grandes capitales ni pequeños municipios", defendiendo así que la FEMP celebre encuentros en estas ciudades y en pueblos para que "los vecinos comprueben que la federación sirve para algo".

PIDE AL EJECUTIVO ATENDER LOS "DÉFICITS" EN REDES SECTORIALES

García-Pelayo también ha resaltado "la importancia" de la firma de convenios sobre asuntos de "gran impacto ciudadano" --como el recientemente impulsado contra el fraude digital ('stop phishing')-- y ha recordado que los delitos cometidos a través de la red "están aumentando". Por ello, ha abogado por que la FEMP participe en acciones de formación en ciberseguridad dirigidas tanto a responsables políticos como a técnicos municipales.

Con todo, la presidenta de la Federación ha trasladado su preocupación por los problemas de transporte y conectividad que afectan a "numerosos" territorios, especialmente en comunidades como Andalucía y Extremadura y ha reclamado "una mayor atención" a las redes ferroviarias y a las conexiones aéreas, advirtiendo que muchos aeropuertos de segunda categoría "están perdiendo vuelos y servicios". "La FEMP debe alzar la voz para que estos déficits se atiendan desde el Gobierno", ha concluido.

PROPUESTAS PARA EL DESTINO DEL SUPERÁVIT

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno de la FEMP ha aprobado dos propuestas de enmienda relativas al destino del superávit de las entidades locales a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se trata de enmiendas al proyecto de ley que adopta medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

La primera de ellas plantea que se pueda prorrogar hasta 2026 la posibilidad de destinar el superávit de 2025 a inversiones financieramente sostenibles. Señala también que si un proyecto de inversión no puede ejecutarse en 2026, el gasto se pueda comprometer en 2027.

La segunda enmienda pide una prórroga indefinida, a partir de 2026, para poder utilizar el superávit en esas IFS y también para gastos de carácter general (siempre que la entidad cuente con remanente de tesorería y no supere los límites de endeudamiento).

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Finalmente, la Junta de Gobierno de la FEMP ha aprobado hoy tres declaraciones, la primera de ellas con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. La segunda, Declaración de Fuenlabrada, viene a reconocer "la relevancia" que para los gobiernos locales españoles y europeos tuvo la Carta Europea de Autonomía Local, un texto que España suscribió hace 40 años.

En declaraciones posteriores el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha defendido "la vigencia" de dicho documento y ha apostado por "buscar puntos de encuentro" reivindicando para los vecinos algo en lo que, a su juicio, la vinculación con la Unión Europea "ha jugado un papel determinante".

La Junta también ha dado su aprobación a la Declaración de Córdoba por las Ciudades Universalmente Accesibles, y ha aprobado un convenio con el Foro Ganadero Cárnico para el impulso y desarrollo de la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica; otro con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP); otro con la Fundación Inspiring Girls y la FEMP, y un acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria.

Además de otros tres convenios, en concreto, uno con la Asociación para la Prevención y Defensa frente al Phishing y el Fraude Digital ('Stop Phishing') para impulsar la formación gratuita en prevención del fraude digital y ofrecer condiciones especiales a municipios, empleados y familiares víctimas de phishing, así como a entidades locales que quieran prestar servicios de ayuda y reclamación a los ciudadanos; otro entre Feria de Valencia, Feria de Valladolid, Show2Be y la federación; y un último en materia de Transformación Digital, con la Asociación Española para la Digitalización (digitales), a través de la Red Española de Ciudades Inteligentes, (RECI).