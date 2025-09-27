El fenómeno FIFA 26 aterriza en 'La Noche Abierta' un día después de su estreno oficial

Archivo - Imagen de una persona con el mando de una consola en sus manos. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fenómeno FIFA 26 llega este sábado a Torrejón de Ardoz dentro del programa 'La Noche Abierta' para hacer las delicias de sus seguidores, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las inscripciones se podrán realizar de 18 a 19 horas, habiendo premios para el primer y segundo ganador y sorteos entre todos los asistentes.

Además habrá videojuegos de lucha, con Torrejón Fighting Videogame Community y pizza para recuperar energías. 'La Noche Abierta' es un programa con planes diferentes y gratuitos de ocio nocturno saludable para jóvenes de 14 a 25 años que se adaptan a todos los gustos y que tiene lugar a partir de las 18 horas en el Centro Polivalente Abogados de Atocha, donde también se podrá disfrutar de futbolín, ping-pong, plays 5 y juegos de mesa a cargo de la Asociación Juvenil Místicos de Arkat.