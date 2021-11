La feria Genera y 'The Miss Getting to Zero by ePower&Building' reunieron a más de 20.000 personas

Archivo - The Miss 'Getting to Zero' by ePower&Building

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El evento 'The MISS Getting to Zero by ePower&Building' ha clausurado con éxito su edición 2021, celebrada en el marco de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera, coincidiendo con Climatización y Refrigeración C&R.

Entre 'The Miss' y Genera, organizados por Ifema Madrid en su Recinto Ferial, del 16 al 18 de noviembre pasados, recibieron 20.014 participantes, procedentes de 57 países, con un 5,6% de visitantes profesionales internacionales de 54 países.

'The Miss Getting to Zero' estuvo promovida por la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO) y la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE), contando con la colaboración de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, que se ocupó de la expertización de los productos a exponer.

El evento mostró la apuesta del sector de la edificación por la sostenibilidad y la neutralidad climática, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Espacios de debate sobre las temáticas de más actualidad e interés y propuestas innovadoras han conformado este área para apoyar el proceso de descarbonización en edificación.

Inauguradas The Miss y GENERA por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, las sesiones de #TheMissForum trataron los asuntos más actuales de fondos europeos, rehabilitación edificatoria y tecnología; y rehabilitación edificatoria y fondos europeos, con los grandes protagonistas para la transformación del sector.

Varias jornadas han abordado este tema de tanta actualidad y expectación ante los Programas de ayudas de rehabilitación edificatoria en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La jornada más institucional y con más peso en #TheMissForum vino de la mano el 16 de noviembre de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción para ofrecer una visión general de los Programas de ayudas de rehabilitación edificatoria en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En esta Jornada, moderada por Luis Rodulfo, vicepresidente ejecutivo de Cepco, participaron Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo-Mitma, Pedro Prieto, director de eficiencia energética de Idae y Mónica de la Cruz, directora de Asetub-Anaip.

Los participantes dejaron ver cómo estamos ante el gran reto e ilusión de invertir en rehabilitación integral alcanzando cifras que alcancen las 300.000 viviendas anuales; en este proceso ha de jugar un papel protagonista el agente rehabilitador.

Por su parte, la empresa de soluciones para cubiertas BMI organizó en la primera jornada de The Miss una mesa redonda donde se abordaron aspectos clave como: alianzas/colaboración, digitalización, confort, profesionalización, industrialización, atracción del talento joven e igualdad de género. La jornada estuvo moderada por Isabel Alonso, Directora de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocio en BMI Group.

A lo largo de los tres días, asociaciones, centros de investigación y empresas organizaron diferentes jornadas que aportaron soluciones en materia de sostenibilidad edificatoria.

'The Miss Getting to Zero' se planteó con los objetivos de expandir el mercado de productos sostenibles para la construcción (nueva, reformas, Rehabilitación); proyectar el compromiso de empresas y marcas; desarrollar oportunidades de empleo en el contexto de la economía verde, acelerar la capacitación de empresas y profesionales en el uso, instalación y conocimiento de la innovación en materiales sostenibles; apoyar al sector y la divulgación de su apuesta por la sostenibilidad y compromiso ambiental; promover enfoques de proximidad para que las comunidades locales integren soluciones digitales y renovables y creen distritos de energía cero, en los que los consumidores se conviertan en prosumidores que vendan energía a la red, y contribuir a la seguridad y al bienestar humano.

En este sentido, el evento dio visibilidad al esfuerzo en I+D de las empresas con materiales, sistemas y soluciones constructivas cada vez más eficientes energéticamente.

La cita ofreció a estudios de arquitectura, empresas instaladoras, ingenierías, promotoras, gestores urbanos y constructoras un punto de encuentro y referencias contrastadas para incorporar productos y soluciones que contribuyen a la sostenibilidad en la edificación.

La celebración contó con el apoyo de la Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de colaboración con Ifema Madrid, dirigido a apoyar a las empresas en su transformación digital y en su internacionalización, así como al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción económica e internacional de la región.

'The Miss Getting to Zero' tendrá su continuidad en la convocatoria que la impulsa: ePower&Building, que aglutina a las ferias Construtec, Veteco, Bimexpo, Archistone, Matlec, Matelec Lighting y Matelec Industry y que se celebrarán de manera presencial en el Recinto Ferial de Ifema Madrid del 15 al 18 de noviembre 2022.