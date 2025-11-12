El fiscal general no contesta a las acusaciones y tacha de "desleal" a la del novio de Díaz Ayuso

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha avanzado este miércoles que no contestará a las acusaciones presentes en el juicio en su contra por una presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, al que además ha acusado de ejercer una acusación "desleal".

Además, el abogado del Estado José Ignacio Ocio ha precisado que, aunque contestará a distintas cuestiones, ello no implica que de esta forma valide lo que la defensa considera una diligencia "nula de pleno derecho", en alusión a los registros realizados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y en el de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y sus resultados.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))