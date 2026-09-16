La Fiscalía de la AN recurre la semilibertad "prematura" del exdirigente de ETA Henri Parot

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha recurrido ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria la resolución del Gobierno Vasco que concedió el tercer grado penitenciario al exdirigente etarra Henri Parot, al entender que es una semilibertad "prematura".

Así lo ha comunicado este miércoles el Ministerio Público, señalando en una nota de prensa que la decisión "resulta prematura en el momento actual y no se ajusta plenamente a los criterios legales que rigen la clasificación penitenciaria".

La Fiscalía indica que reconoce la "evolución favorable" del interno durante el cumplimiento de la condena, así como el correcto desarrollo de la modalidad flexible prevista en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la ausencia de incidencias y la existencia de apoyo social y familiar.

"No obstante, el tiempo transcurrido desde la aplicación de dicho régimen es todavía insuficiente para considerar plenamente consolidados los factores que permitirían acceder al régimen de semilibertad propio del tercer grado", recalca.

El Ministerio Fiscal señala que la clasificación penitenciaria "debe basarse en una valoración individualizada y global de todas las circunstancias concurrentes, incluyendo la evolución tratamental, el historial delictivo y el pronóstico de reinserción social".

Pero en este caso, la Fiscalía recuerda "la extraordinaria gravedad de los delitos por los que fue condenado Henri Parot", relacionados con su papel en ETA y "con múltiples acciones terroristas que causaron la muerte de un alto número de personas, además de numerosos heridos".

Así las cosas, el Ministerio Público estima que la actual situación de cumplimiento mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario "permite continuar observando la evolución del penado y consolidar los avances apreciados sin necesidad de anticipar en este momento el acceso al tercer grado".

Por este motivo, solicita la revocación de la progresión acordada, así como la suspensión cautelar de la resolución recurrida mientras se resuelve el recurso.

DENUNCIA DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS

El Gobierno Vasco acordó la semana pasada conceder el tercer grado a Parot, un hecho que fue denunciado por asociaciones de víctimas como la Asociación de Víctimas del Terorrismo (AVT), el Colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, así como PP y Vox.

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, calificó de "inaceptable" que el Ejecutivo Vasco concediera la semilibertad "a un terrorista condenado por el asesinato de 39 personas sin que haya mostrado un arrepentimiento real, público y verificable".

Y recordó que entre los crímenes de Parot está "la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas" y acumuló "condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos".

Ordóñez subrayó que es "inaceptable" que ahora este preso de ETA vea "flexibilizada su condena por el Gobierno vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia".

Por su parte, AVT también censuró la concesión del tercer grado para Parot, a quien tildó de "uno de los terroristas más sanguinarios de ETA", y criticó que se esté cumpliendo la "hoja de ruta" pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de EH Bildu.

"Las víctimas se han mostrado resignadas, impotentes y abandonadas ante una nueva decisión que, aunque no les ha sorprendido, vuelve a causarles un profundo dolor", adujo en un comunicado.