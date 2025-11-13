Fiscalía niega que actuara de forma "impropia" con el novio de Ayuso: Recibió "el mismo trato que cualquier ciudadano"

Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declara en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha negado este jueves en el juicio que se sigue contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que la Fiscalía actuara de forma "impropia" con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A su juicio, "ha recibido el mismo trato que recibe cualquier ciudadano" al que se le investiga por fraude fiscal.

Sánchez Conde ha querido manifestarse así antes de presentar su informe final en el juicio que se celebra contra el fiscal general por, supuestamente, haber filtrado a la Cadena SER el correo que la defensa de González Amador envío a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 para ofrecerse a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.

La fiscal ha insistido en que "está fuera de toda duda" la actuación que llevó a cabo el Ministerio Fiscal, desde que abrió las diligencias preprocesales relativas a González Amador hasta que presentó su denuncia ante los juzgados madrileños.

"El señor González Amador ha recibido el mismo trato en estas actuaciones que el que recibe cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales, puesto que la denuncia contra él fue presentada con antelación al conocimiento de su identidad o de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid" por parte de la Fiscalía, ha manifestado.

En la misma línea, ha recalcado que "el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente" en lo relativo a González Amador, cuya representación legal reclama hasta cuatro años de prisión para el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos.