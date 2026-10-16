Frente Amplio celebra el acuerdo de unidad en Valencia y pide extender un pacto similar al resto del país

Archivo - La secretaria general de Més y coportavoz de Compromís, Agueda Micó, ofrece una rueda de prensa del acuerdo con Sumar para concurrir juntos el 23-J, en la Sede de Compromís, a 9 de junio de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio ha celebrado el acuerdo de unidad de la izquierda alternativa suscrito en la Comunidad Valenciana y pide extenderlo como ejemplo de pactos al conjunto del país, a escasas horas de que se cierre el plazo para registrar coaliciones electorales.

Así se ha pronunciado después de que las formaciones políticas a la izquierda del PSOE en la Comunidad Valenciana concurrirán unidas en las elecciones generales del 29N bajo la marca Compromís-Front Valencià. Entre ellas figuran Compromís, IU (EUPV), Podemos y Esquerra Republicana (ERPV).

Para Frente Amplio, este acuerdo, que se suma a los que ya se han logrado en Canarias, Baleares o Aragón (estos dos últimos con Podemos de momento fuera) y "demuestra que una sola papeleta de izquierdas es posible en todos los territorios del Estado si hay voluntad".

"El Frente Amplio celebra este nuevo paso adelante y hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que, desde la generosidad y la responsabilidad, se llegue a un acuerdo global y de país", ha zanjado.