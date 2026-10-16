Frente Amplio lanza una oferta de acuerdo 'in extremis' a Podemos con puestos de salida en Madrid y Barcelona

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García (c), y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Frente Amplio ha lanzado esta noche, en el tramo final para poder registrar coaliciones electorales, una propuesta de acuerdo global para las elecciones generales del 29N que asegura a los morados puestos de salida "prioritarios" en Madrid y Cataluña.

Según esa propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Frente Amplio también plantea la incorporación de Podemos "con todos los derechos" en todas las circunscripciones en que se presenta Frente Amplio, como es el caso de Andalucía.

Además, ha apostillado en materia de alianzas que esa incorporación también se dará en el caso de las candidaturas de Aragón y Baleares, que lideran Chunta Aragonesista y Ara Més, respectivamente. En estas tres comunidades la formación que lidera Ione Belarra está fuera de esos pactos de coalición.

De esta forma, la oferta 'in extremis' de Frente Amplio a los morados implicaría un pacto global que incluiría Madrid y Barcelona, las dos plazas que Podemos quería dejar al margen del resto de circunscripciones, deslizando la opción de presentar una lista propia dado que la fragmentación electoral penaliza menos.

En el caso de Cataluña, supondría además que los 'morados' tendría que dar marcha atrás en su pacto con ERC, que ya ha sido avalado por sus bases en una consulta exprés y que le otorga los puestos 6 y 10 en Barcelona como independientes en la lista de los republicanos y, sobre todo, hacer tándem en esta campaña con el cabeza de lista de esta formación, Gabriel Rufián.

Respecto a la capital, ahondaría en el planteamiento expresado por el cabeza de lista por la capital, Emilio Delgado, que aseguraba que había encima de la mesa para la exministra de Igualdad un puesto de salida, apuntando a que el caso del puesto número dos en la capital estaba encima de la mesa aunque desde Podemos lo negaban.

Por otro lado, el espacio impulsado por Comuns, IU, Movimiento Sumar y Más Madrid también garantizan a Podemos que podrá nombrar a uno de los portavoces (sin mencionar si es principal o adjunto) que dispondrá el futuro grupo parlamentario que surja de la candidatura conjunta.

A su vez, promete que habrá una distribución "equitativa" de los recursos entre todas las organizaciones que conforman el Frente Amplio. También la invitación de acuerdo de Frente Amplio especifica que compartirán con Podemos un programa electoral sobre las bases de "la defensa del derecho a la vivienda, los servicios públicos, la subida de los salarios, la igualdad, los derechos LGTBI+ o la transición energética, entre otros ámbitos de transformación".

OFERTA REAL TRAS MUCHOS INTENTOS DE ABRIR DIÁLOGO CON PODEMOS

"Si es preciso incluso estamos dispuestos a ir más allá. Hay tiempo para el acuerdo esta noche", han apuntado desde Frente Amplio para sostener que emiten esa oferta "concreta y real" después de "muchos intentos de abrir un diálogo franco y sincero con Podemos" con puntos que "permite dar respuesta a las expectativas" de esta formación.

"Queremos destacar que la unidad de la izquierda transformadora en toda España es una demanda generalizada de la ciudadanía y de los movimientos sociales en todo el país. Este es el motivo por el cual lanzamos un último llamamiento con el ánimo de superar las distancias y generar el entusiasmo de la unidad", ha proclamado desde el nuevo espacio de los partidos que conforman el ala minoritaria del Ejecutivo.

Finalmente, ha argumentado que las elecciones del 29N "llegan en un momento clave" y por eso es necesario unirnos en un espacio común que permita "movilizar" a su electorado para "frenar a los reaccionarios y ganar una mayoría de izquierda". "Y todo ello con un acuerdo tan grande y tan diverso como lo es nuestro país".