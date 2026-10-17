Frente Amplio y Podemos consuman su fractura al no llegar a un acuerdo global para coaliciones en el 29N

Archivo - La exministra de Igualdad, Irene Montero (1i) y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (1d), durante un homenaje póstumo a la actriz Itziar Castro, en el Restaurante Red Fish, a 13 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La actri - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio y Podemos han consumado este viernes su choque de cara a estos comicios y escenificarán su división electoral, una vez que el nuevo proyecto de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo hayan confirmado que se presentará en todo el estado con alianzas sin los morados en la mayoría de las comunidades.

Los intentos intentos in extremis en el tiempo de descuento para que expirara el plazo para registrar coaliciones este viernes no han prosperado y el resultado es una honda división electoral en la mayoría de comunidades.

De esta forma, la unidad electoral entre partidos de Frente Amplio y Podemos solo ha podido salvarse en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con candidaturas de unidad que en el caso de la segunda comunidad liderará Compromís.

En cambio, Frente Amplio ha pactado coaliciones con Ara Més en Baleares y con Chunta Aragonesista en Aragón sin Podemos, al igual que en el resto de comunidades las dos fuerzas estatales, IU y Movimiento Sumar, han llegado a otros pactos para candidaturas de unidad, también sin los morados.

A las dos horas de expirar el plazo Frente Amplio lanzó una oferta 'in extremis' que planteaba a Podemos puestos prioritarios en Madrid y Cataluña, incluir a los morados en todos los acuerdos de coalición en lo que participan, recursos económicos equitativos y ostentar una de las coportavocías del futuro grupo parlamentario.

Sin embargo, el partido que lidera Ione Belarra respondía a poco más del cierre del plazo marcado para presentar alianzas electorales que rechazaba ese ofrecimiento llevaba implícito la ruptura de su acuerdo previo con ERC en Cataluña.

Además, apelaba a Frente Amplio a que sus aspiraciones en Madrid y Barcelona no bloqueara la opción de acuerdo en la mayoría de comunidades autónomas y que se hiciera una excepción con esas dos plazas, una vez que Comuns y los republicanos iban a competir y que en Madrid no penalizaba la fragmentación electoral.

Durante la jornada las tensiones se han escenificado con Podemos apelando a esos acuerdos asimétricos en las comunidades autónomas, apelando sobre todo a IU, mientras se dejaba la singularidad de poder presentar una lista propia liderada por la exministra Irene Montero.

Sin embargo, Frente Amplio se ha opuesto a la vía de acuerdos parciales en los territorios, cerrando acuerdos en las comunidades con otros aliados mientras exigía a Podemos un pacto global a nivel de todo el país, incluido Madrid y Cataluña, para la convocatoria electoral. Y es que en el seno de este nuevo espacio se recriminaba que la ejecutiva del partido morado seguía sin sentarse a una mesa de negociación y que durante la mañana ni siquiera cogían el teléfono.

Por su lado, Podemos ha mantenido el acuerdo de colaboración con ERC, una alianza inédita, que le otorga puestos como independientes en la lista del partido soberanistas (el 6 y 10 en Barcelona), pero sobre todo que el candidato de los republicanos, Gabriel Rufián, hiciera campaña junto a Irene Montero. De esta forma, argumentaban que el liderazgo de ambos es lo que anhela el electorado para levantar a la izquierda.