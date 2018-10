La Fundación Franco advierte al Gobierno de que puede incurrir en un delito de prevaricación con la exhumación

Publicado 24/08/2018 10:59:20 CET

Francisco Martínez-Bordiú, nieto de Francisco Franco, ha confirmado este viernes que la Fundación que lleva el nombre del dictador ha avisado formalmente al Gobierno de que puede incurrir en un delito de prevaricación por utilizar un decreto ley para sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos.

Así lo ha explicado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la familia del dictador secunda el aviso que ha mandado la Fundación Francisco Franco al Ejecutivo, que incluso ha sido firmado, según ha dicho, por uno de sus hermanos, aunque no ha especificado si se trata de Jaime Martínez-Bordiú y Franco o José Cristóbal Martínez-Bordiú y Franco.

"Lo único que ha hecho la Fundación ha sido advertir al Gobierno para que no pueda alegar buena fe, que están cometiendo un delito de prevaricación o pueden cometerlo porque no se justifica esta medida excepcional", ha subrayado el nieto del dictador, quien considera que "no existe la urgencia que alega el Gobierno" por sacar a Franco del Valle de los Caídos.

LA FAMILIA SE NEGÓ A HABLAR DE LA EXHUMACIÓN CON EL GOBIERNO

En su opinión, se trata de "una barbaridad" que Pedro Sánchez quiera pasar a la historia por ser el presidente del Gobierno que retire los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos: "Es un tema que no preocupa a los españoles".

Por otra parte, ha explicado que el Ejecutivo invitó a la familia del dictador a mantener una reunión entre ambas partes para tratar la exhumación y los nietos de Franco declinaron la oferta porque, según ha dicho, para decir al Gobierno que no estaban de acuerdo, preferían no reunirse.