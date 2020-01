La Fundación Víctimas del Terrorismo y Covite saludan la detención de 'Kubati', el etarra que señaló a Gregorio Ordóñez

Actualizado 22/01/2020 12:21:49 CET

Ordóñez recuerda lo que dijo Kubati de su hermano, deseando una buena noticia que le alegre el día: "A mi hoy me has alegrado el día"

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, han calificado de "buena noticia" la detención por homenajes a presos de ETA de Antton López Ruiz 'Kubatti'. Se trata del etarra que señaló en su día al teniente alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda terrorista hace 25 años.

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a 'Kubati' y a los dirigentes de Sortu Haimar Altuna, Oihana San Vicente y Oihana Garmendia en un operativo coordinado por la Audiencia Nacional en distintos puntos del País Vasco por la organización de un centenar de actos de homenaje a presos de la banda terrorista a lo largo de tres años.

Blanco, que ha sido diputada del PP en las dos últimas legislaturas, considera esa detención una "buenísima noticia". "Gracias Guardia Civil por vuestro incansable trabajo siempre en favor de la memoria y dignidad de las víctimas. Va por tí Goyo", ha enfatizado.

De la misma manera, Consuelo Ordóñez --hermana del edil de San Sebastián asesinado por ETA hace 25 años-- ha saludado esa detención que ha calificado de "buen regalo" "¿Te acuerdas Kubati lo que dijiste de mi hermano antes de asesinarlo? 'Deseo que algún día, al poner la radio, oiga por ella una buena noticia que me alegre el día'. A mi hoy me has alegrado el día", ha enfatizado.

Covite ha asegurado en su cuenta oficial de Twitter que es una "buena noticia" y ha destacado que el Estado "tiene una enorme deuda con las víctimas del terrorismo". "ingún Estado consciente del significado de sus víctimas del terrorismo permitiría que los terroristas fuesen homenajeados en la vía pública", ha añadido.

EXPOSICIÓN EN HONOR DE GREGORIO ORDÓÑEZ

Precisamente este jueves tendrá lugar la inauguración de la exposición de Gregorio Ordóñez, a la que asistirán el líder del PP, Pablo Casado y el ex presidente del Gobierno José María Aznar, la directora general de Apoyo a Víctimas del Gobierno central, Sonia Pérez, el lehendakari, Iñigo Urkullu, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, y el diputado Diputado foral de Cultura, el socialista Denis Itxaso.

En representación del PP vasco, participarán su secretaria general, Amay Fernández, y el nuevo portavoz parlamentario Carmelo Barrio. No faltarán a la cita el ex ministro del interior Jaime Mayor Oreja y la expresidenta de los populares en Euskadi María San Gil, ya que ambos son miembros del patronato de la fundación, y el diputado del Partido Popular Javier Zarzalejos.

La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, la hermana del dirigente del PP asesinado, Consuelo Ordóñez también participarán en el acto, que contará con la presencia de la presidenta de la AVT, Maite Araluce, una representación de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y el ex rector de la UPV Manuel Montero, que ha escrito un texto para el catálogo de la exposición.

La muestra, titulada 'Gregorio Ordóñez. La vida imposible', que permanecerá abierta al público hasta el 30 de abril en el Palacio Miramar, incluirá alrededor de 300 cartas que la viuda, Ana Iribar, recibió tras el crimen de su marido. Entre las misivas de expresidentes del Gobierno, representantes políticos y otras víctimas, se encuentra la del socialista Fernando Múgica, que murió un año después también a manos de ETA.

Gregorio Ordóñez fue tiroteado por un comando de ETA, formado por Valentín Lasarte, Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote', y Juan Ramón Carazatorre 'Zapata', mientras comía en el bar La Cepa de la Parte Vieja donostiarra con sus compañeros del Consistorio, entre ellos María San Gil, el 23 de enero de 1995.