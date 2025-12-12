La Fundación Víctimas del Terrorismo entrega sus premios al general Ballesteros y al catedrático Fernando Reinares

La Fundación Víctimas del Terrorismo entrega sus premios al general Miguel Ángel Ballesteros y al catedrático Fernando Reinares - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Víctimas del Terrorismo ha reconocido este viernes en sus tradicionales premios anuales al general Miguel Ángel Ballesteros y al catedrático Fernando Reinares, "dos referentes imprescindibles para comprender la amenaza global que representa el terrorismo y el papel fundamental que las víctimas desempeñan en la lucha contra esta amenaza".

El acto en el que se ha hecho entrega del premio en defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez se ha celebrado en el Auditorio Mutua Madrileña y ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Benito Valenciano.

Grande-Marlaska ha defendido que las víctimas del terrorismo son un "referente moral" y ha puesto en valor que la sociedad española se mire en ellas para "rechazar la violencia y los procesos que legitiman su uso".

El ministro ha ensalzado las trayectorias de los premiados en ámbitos como la gestión pública, la investigación académica y el periodismo, ya que contribuyen a "construir un relato sobre nuestro pasado reciente ajustado a la realidad de lo que en verdad sucedió" y, a la vez, reivindicar el recuerdo y dignidad de las víctimas.

La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha reconocido al periodista José María Irujo, premio Fernando Delgado de Periodismo 2025, y a la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, con la mención especial. También ha entregado los galardones escolares Ana María Vidal Abarca, una ciudad sin violencia, convocados para alumnos de primaria, ESO y Bachillerato, así como para docentes.