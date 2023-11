Fúnez (PP) duda que en "la España de muros" de Sánchez quepa una reunión con Feijóo para renovar el CGPJ

Pide "ir de la mano" de la UE en el reconocimiento del Estado palestino



MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha dudado de que un hipotético encuentro entre el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y Pedro Sánchez para tratar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quepa en "la España de muros" que, en su opinión, planteó el presidente del Gobierno en el Congreso durante su investidura.

Al ser cuestionada sobre si debería ser Feijóo quien tratase de concertar esta reunión con el Ejecutivo, Fúnez ha indicado que "también el presidente del Gobierno debería planteárselo".

"Lo que pasa es que entre la España de muros que él planteó el otro día en el Congreso, no sé si caben demasiado esas llamadas. Lo lógico sería que el presidente que acabase de ser elegido por el Congreso llame al líder de la oposición", ha señalado la vicesecretaria este miércoles en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Asimismo, la 'popular' ha mantenido que "mientras no haya un cambio en la forma de elegir" a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, "no habrá renovación". Ha opinado, además, que hablar sobre esta renovación del CGPJ cuando "está en peligro", a su juicio, la separación de poderes, no encaja "demasiado".

"Se está señalando a muchos jueces y a muchas personas del ámbito de la justicia en España y creo que primero hay que serenar esta situación que estamos viviendo", ha subrayado.

Sobre el nombramiento de Miguel Tellado como nuevo portavoz de su formación política en el Congreso, Fúnez lo ha definido como un portavoz "firme y contundente" que defenderá desde la oposición un programa "votado por la mayoría de españoles".

"ALGO NO FUNCIONÓ" A SÁNCHEZ SI HAMÁS LE FELICITA

Respecto a las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que definió este martes a Hamás como "los nuevos mejores amigos" de Sánchez, Fúnez ha apuntado que si la consecuencia de la visita del presidente la semana pasada a Oriente Próximo es la felicitación de una organización terrorista, es que "algo no ha funcionado".

Fúnez también ha reiterado el apoyo del PP a la resolución votada en 2014 en el Congreso sobre el reconocimiento del Estado palestino. No obstante, ha señalado que lo que no se puede hacer es "precipitar determinados acontecimientos".

"En un momento como este la solución a la situación que vivimos no creo que deba ser de manera inmediata el reconocimiento del Estado palestino, puesto que esto debe ser un proceso. Vayamos de la mano de todos los países de la Unión Europea en esta cuestión", ha pedido.