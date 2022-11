Gamarra carga contra Sánchez por permitir que Bildu sea "interlocutor" para hablar de Navarra en vez de los navarros

Dice que la salida de la Guardia Civil de Tráfico es una exigencia de Bildu para unir Navarra "a su proyecto de independentismo"

TUDELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez haya permitido que el "interlocutor para hablar de Navarra" sea Bildu, cuando "deberían ser los navarros", tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y ese partido para fijar el traspaso de la competencia de Tráfico a la Comunidad foral antes del 31 de marzo.

Cuca Gamarra ha realizado este viernes una visita a la Ribera de Navarra, donde ha saludado al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y ha participado en una concentración con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Gamarra ha estado acompañada por el candidato a la Presidencia del PPN, Javier García, y otros cargos del Partido Popular de Navarra, y tenía previsto visitar también el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) en San Adrián.

En declaraciones a los medios, Gamarra ha explicado que éste es "un momento fundamental para el Partido porque la próxima semana renovaremos la dirección del Partido Popular de Navarra, pero seguiremos manteniendo la esencia de un proyecto ilusionante y un proyecto que está pensado única y exclusivamente para Navarra". "Somos conscientes de las especificidades de esta Comunidad y por tanto, el proyecto del PP de España entiende y comparte cómo es Navarra y cómo deben ser las políticas en Navarra", ha asegurado.

NAVARRA, LA CCAA CON LA INVERSIÓN "MÁS BAJA" EN LOS PGE

Cuca Gamarra ha señalado que el jueves se aprobaron en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado y ha considerado "decepcionante como española y como miembro del PP ver el papel que ha jugado Navarra en esos Presupuestos".

"Navarra es la Comunidad que tiene la inversión más baja por habitante de esos Presupuestos. Hay infraestructuras absolutamente abandonadas como son el TAV y también como el Canal de Navarra, tan importante para el sector agroalimentario y tan importante para el desarrollo y para el futuro de la Ribera, pero no solo la zona de la Ribera, sino que lo que es bueno para la Ribera es bueno para la Comunidad y para el futuro de los navarros", ha defendido.

Del mismo modo, ha afirmado que "es lamentable que Navarra haya sido noticia no por las inversiones, porque de eso no se ha preocupado el Gobierno de España, eso no ha sido importante para el Partido Socialista, sino que ha sido noticia por las cesiones que ha llevado a cabo Pedro Sánchez, cesiones a Bildu para que los Presupuestos Generales del Estado puedan salir adelante, y para que él pueda comprar tiempo y seguir siendo presidente del Gobierno de España".

EL "GUIÓN" DE OTEGI

"Ayer, Otegi le recordaba que depende de él, y sin duda no eran palabras, era el guión que escribe Bildu, el guión que escribe Otegi y que condiciona el ejercicio del Gobierno de España", ha asegurado.

Gamarra ha criticado que "en ese guión está establecido que el interlocutor para hablar de Navarra es Bildu, pero el interlocutor para hablar de Navarra deben ser los navarros". "En ese guión está escrito que hay que hacer las cesiones que Bildu exija y nosotros decimos que no hay por qué ceder a lo que Bildu exige, que hay que defender el interés general y que por tanto hay que defender por encima de todo a Navarra y a todos los navarros", ha subrayado.

La dirigente 'popular' ha señalado que "esa cesión ha consistido en la humillación a las víctimas del terrorismo, en la humillación a la Guardia Civil". "Bildu no pide por casualidad la salida de la Guardia Civil de Tráfico, lo hace porque es una de sus reivindicaciones, y es ir uniendo Navarra al proyecto que ellos lideran de independentismo. La Guardia Civil y Navarra están indiscutiblemente unidas, por la historia que ha tenido la Guardia Civil en el territorio foral", ha asegurado.

En ese sentido, ha trasladado "el apoyo del PP a la Guardia Civil en esta Comunidad, el respaldo absoluto en su trabajo diario, y el compromiso de que la Guardia Civil va a estar siempre presente de la mano del PP en esta Comunidad foral, porque nadie va a sacar a la Guardia Civil de esta Comunidad". "El PP va a defender su presencia y el respaldo y el respeto a los hombres y mujeres de las Cuerpos de Seguridad, que desarrollan su labor, que no es otra que garantizar la libertad y seguridad de todos los navarros y las navarras. El PP no se humillará, no lo permitirá, y con el PP la Guardia Civil por supuesto que va estar presente siempre en esta Comunidad Autónoma", ha sostenido.

Preguntada sobre el compromiso alcanzado por José María Aznar en su etapa como presidente de Gobierno para transferir la competencia de Tráfico a Navarra, Cuca Gamarra ha señalado que "son dos acuerdos muy diferentes". "Con quién se llevan a cabo los acuerdos tiene mucho que ver con lo que se acuerda. Miguel Sanz era presidente de esta comunidad, y aquí el interlocutor no ha sido el Gobierno navarro, ha sido Bildu, y todos sabemos quién es Bildu, el brazo político de la banda terrorista ETA", ha asegurado.

Igualmente, ha señalado que "todos sabemos quién es Otegi y por qué fue condenado". "Hace unas semanas se reía diciendo que es conocedor de las cárceles españolas, porque hablamos de alguien que ha sido condenado por terrorismo en este país, y es a ese partido al que Sánchez le lleva a cabo cesiones con un único objetivo, seguir siendo presidente del Gobierno de España", ha dicho.

Por su parte, el candidato a la Presidencia del PPN en el congreso que celebrará el partido el 4 de diciembre, Javier García, ha agradecido la visita de Cuca Gamarra, porque "su presencia es un claro compromiso del PP con esta tierra".

En primer lugar, ha señalado que "el hecho de que Cuca Gamarra esté en Tudela hoy implica también ese compromiso con la Guardia Civil, con la labor que desarrolla, ha desarrollado y desarrollará con más de 178 años de historia que tiene la Guardia Civil en esta comunidad, que además es una historia que va ligada a Navarra, porque el fundador de la Guardia Civil es navarro, el Duque de Ahumada".

Además, los representantes del PP tenían previsto visitar también este viernes el CNTA en San Adrián, "para demostrar el claro compromiso con un sector fundamental en la zona de la Ribera que es el sector agroalimentario".

En ese sentido, García ha citado la importancia para el sector de la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra, "para lo que no hemos visto ni un euro en los Presupuestos Generales del Estado que se han aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados". También ha reivindicado la capacidad fiscal de Navarra para que puede ser "competitiva y atraer empresas, que son peticiones que hace el propio sector agroalimentario".

Javier García ha destacado que "otra pieza fundamental es la educación y el Gobierno de Navarra ha desaprovechado esa oportunidad de implicarse en el desarrollo a través de la Universidad Pública de Navarra". "Hemos visto que nos han quitado una posible carrera que podía venir y que debería haber venido -a Tudela-, porque así se dijo. Nosotros trabajaremos en que futuros grados, como ingeniería agroalimentaria, puedan tener presencia en la UPNA", ha asegurado.