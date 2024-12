Gamarra critica a Sánchez por su ausencia en la misa por las víctimas de la DANA: "Ha perdido la mínima sensibilidad"

Dice que es una "frivolidad" pensar en el futuro de Mazón en el PP cuando "hay gente sufriendo"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no acudir a la misa funeral celebrada este lunes en la Catedral de Valencia en memoria de las víctimas de la DANA, asegurando que "ha perdido la mínima sensibilidad".

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha lamentado la ausencia de Sánchez en la misa oficiada por el Arzobispo de Valencia, a la que acudieron los Reyes de España, varios ministros, miembros de la Generalitat Valenciana y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otras personalidades.

"Cuando un presidente del Gobierno no entiende que ese es su lugar, lo que está claro es que ha perdido ya la mínima sensibilidad que tiene que tener aquel que ostenta el honor y la alta responsabilidad de servir a su país", ha declarado, esgrimiendo que Sánchez "no entiende esto" y que "no está a la altura de los españoles".

En este sentido, ha expresado que cree que el líder del Ejecutivo "tiene que estar con los ciudadanos a los que tiene que servir" y que, al no hacerlo, "está faltando a su principal obligación", que es "estar al lado" de aquellos valencianos que tienen dificultades y están sufriendo.

Gamarra ha señalado que la no presencia del líder socialista en el acto "está absolutamente fuera" de lo que significa ser presidente del Gobierno. "Ayer lo único que tenía que importar era acompañar a las personas que lo han perdido todo y que por tanto necesitan el apoyo, el acompañamiento, la sensibilidad y el afecto absolutamente de todos", ha sentenciado.

ES UNA "FRIVOLIDAD" PENSAR EN CUESTIONES ELECTORALES

Preguntada por si le va a pasar factura al PP mantener el apoyo al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, tras las críticas de las familias afectadas por la DANA, la secretaria 'popular' ha afirmado que es "una frivolidad" estar pensando en términos electorales cuando hay "tanta gente sufriendo".

Al hilo, ha explicado que en estos momentos la prioridad de su partido "desde el presidente Mazón hasta el último afiliado" es "trabajar por y para" la provincia de Valencia y las familias afectadas y que sería una trivialidad por parte del PP estar en otro "escenario" que no sea el de la ayuda a los valencianos.

"Ayudarles a la reconstrucción de sus vidas y con eso a la reconstrucción de la provincia de Valencia y de la comunidad valenciana. Y con ello también la reconstrucción de España, porque esto nos afecta absolutamente a todos (...) Esa es nuestra preocupación y nuestro objetivo y eso es en lo que tenemos que estar", ha concluido.