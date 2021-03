Gamarra declina valorar las acusaciones de Bárcenas y recalca que el compromiso del PP "con la ejemplaridad es firme"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha optado también este martes por guardar silencio sobre las acusaciones del extesorero Luis Bárcenas, siguiendo la línea marcada por el líder de su partido, Pablo Casado el pasado 16 de febrero ante el Comité Ejecutivo del PP. Dicho esto, ha señalado que el compromiso de su formación "con la ejemplaridad es firme".

Así se ha pronunciado al ser preguntada por las últimas declaraciones de Bárcenas ante el tribunal de la presunta caja 'b' del PP asegurando que Mariano Rajoy y otros dirigentes de las cúpulas anteriores cobraron sobresueldos en dinero negro.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha asegurado que los periodistas "conocen perfectamente" la posición que acordó el Comité Ejecutivo del PP el pasado 16 de febrero, de forma que no van a realizar "declaraciones en relación a este asunto". "Me acojo a esa decisión, que comparto como no puede ser de otra manera", ha apostillado.

Al ser preguntada sobre si Bárcenas ha mentido al acusar a Rajoy y otros altos cargos del PP de cobrar sobresueldos en dinero negro y si temen las consecuencias que eso pueda tener, Gamarra ha reiterado la posición del partido de no volver a hablar del extesorero.

Dicho esto, la portavoz del Grupo Popular ha señalado que tienen que trabajar en "dar respuesta a los problemas de los españoles" y ha recordado el compromiso del PP que dirige Pablo Casado con la ejemplaridad. "Nuestro compromiso con la ejemplaridad es firme y está ahí", ha resaltado.

MAROTO: "LO HEMOS DICHO TODO"

De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que no van a hacer valoraciones de las declaraciones del extesorero del PP, siendo así "consecuentes" con la decisión "estratégica" que anunció Pablo Casado ante el Comité Ejecutivo de la formación.

"Que no sorprenda en lo sucesivo que no hagamos más comentarios porque lo hemos dicho todo", ha asegurado Maroto en una rueda de prensa en el Senado, tras la reunión de la Junta de Portavoces. Según ha añadido, se trata de "una decisión aprobada de forma estratégica" por el partido que él respalda.