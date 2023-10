Gamarra denuncia que Sánchez "implore" apoyo a Bildu sin exigirle siquiera condenar terrorismo y lo ve una "indignidad"

Asegura que la foto del apretón de manos con Aizpurua, una condenada por apología del terrorismo, es "lo más bajo que se puede caer"



LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este viernes que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, "implore" el apoyo de Bildu para seguir en La Moncloa sin "tan siquiera exigirle que condene el terrorismo", algo que considera una "humillación" y una "indignidad". Tras asegurar que es un "blanqueamiento indecente", ha afirmado que "nunca un gobernante en ninguna democracia europea ha llegado tan bajo por mantenerse en el poder".

En una rueda de prensa en Logroño (La Rioja), Gamarra ha indicado que ese "apretón de manos" y esas "sonrisas" en la foto de Pedro Sánchez y la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, evidencia que el candidato socialista está "dispuesto a pagar con indignidad con tal de mantenerse en la Moncloa". "Sin duda alguna, ése no es el precio que merecen los españoles", ha aseverado.

"La foto de Pedro Sánchez con una condenada por apología del terrorismo es la imagen de la indignidad y la imagen de lo más bajo a lo que se puede caer en política en nuestro país", ha enfatizado la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

"UN DÍA NEGRO PARA LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA"

Gamarra ha señalado que esa reunión en el Congreso --que se produce dentro de la ronda contactos de Sánchez para su investidura-- marca en el calendario "otro día negro para la historia de la democracia en España". "Hoy es un puente negro porque es uno de esos días que los demócratas nunca pensamos que podríamos llegar a ver y vivir", ha exclamado.

En este punto, ha recordado las palabras de la madre de Joseba Pagaza, una víctima del terrorismo, asegurando al PSOE que haría cosas que les "helarían la sangre". "Y sin duda alguna hoy es ese día, después de ver las imágenes del encuentro de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente en funciones de España, con Bildu", ha apostillado.

Así, Gamarra ha denunciado que Sánchez se reúna con la portavoz de un partido que "sigue sin condenar el terrorismo", "siendo la última vez que se negó a hacerlo la semana pasada", y que "hace unos meses llevaba 40 condenados por terrorismo en sus listas electorales, muchos de ellos condenados por delitos de sangre". Es más, ha recalcado que Bildu "se niega a colaborar para el esclarecimiento de los más de 375 asesinatos de ETA" que siguen sin resolverse.

La dirigente del PP ha destacado también que Bildu no solo se niega a que "se prohíban" los 'ongi etorris' (homenajes a presos de ETA) sino que "los promueve y los impulsa", al tiempo que ha subrayado que Aizpurua ha sido "condenada por apología del terrorismo". En definitiva, ha proseguido, es "el partido de la humillación a las víctimas del terrorismo".

"UN BLANQUEAMIENTO INDECENTE"

Gamarra ha insistido en que están ante "un blanqueamiento indecente" porque Bildu es el partido que "hace apenas unos meses llevaba en sus listas electorales a 40 condenados por terrorismo" en sus listas y "se niega a condenar el asesinato de cerca de mil españoles" a manos de ETA.

"Los terroristas a los que condenábamos conjuntamente el PSOE, el PP y todos los partidos constitucionalistas en nuestro país en las concentraciones y en las manifestaciones, a los que les decíamos 'sin pistolas no sois nadie', sin embargo hoy son a los que se les legitima y faculta para que puedan decidir quién es el próximo presidente del Gobierno de España", ha lamentado.

En este sentido, Gamarra ha censurado que Sánchez, que perdió las generales, "implore a un partido un apoyo" y no le exija "ni tan siquiera que condene el terrorismo". Según ha añadido, solo le ha pedido sus votos para poder seguir en Moncloa.

"¿Le ha pedido que condene el terrorismo a Bildu? No. ¿Le ha pedido que colabore en el esclarecimiento de todos actos terroristas todavía hoy sin esclarecer y, por tanto, sin haber podido ser juzgados en nuestro país? No. ¿Le ha pedido que condene los 'ongi etorri' y esté dispuesto a dejar de impulsarlos? No", ha enfatizado.

Según Gamarra, Sánchez ha dejado "bien claro" a Bildu que ellos pueden poner el "precio" que quieran para ese apoyo. "Pero es que el precio que está pagando Pedro Sánchez es el de la dignidad de un país", ha aseverado, para criticar que eso "lo paguen todos los españoles en términos de indignidad y humillación".

Tras asegurar que los miembros de Bildu, como reconoce en su comunicado, "hacen lo que dicen y dicen lo que hacen", ha recordado unas declaraciones de Arnaldo Otegi asegurando que si para que los presos de ETA estén en las calles hay que aprobar unos Presupuestos, los apoyarán.

"Y esto es lo que está detrás de todo lo que estamos viviendo y que sin duda alguna es un absoluto ejercicio de indignidad que España no merece", ha reiterado, para subrayar que "quien está dispuesto a que se pague este precio no es el presidente del Gobierno de España que merecen los españoles".

Gamarra ha recalcado que "nunca un gobernante en ninguna democracia europea ha llegado tan bajo por mantenerse en el poder" y ha añadido que esa foto de Sánchez con una "condenada por apología del terrorismo" es la "imagen de la indignidad y de lo más bajo que se puede caer en política en nuestro país".

A su entender, Alberto Núñez Feijóo ya le dijo que "no podría alcanzar los votos para poder ser presidente de un modo digno" y "hoy lo ha demostrado". "Hoy ha demostrado que entre la indignidad y la decencia, escoge lo primero", ha apostillado. Gamarra ha destacado que muchos españoles le votaron "pensando que no haría esto" y ha recordado que en su día dijo, aunque hoy saben que es "mentira", que "nunca pactaría con Bildu".

CONTACTO CON JUNQUERAS Y PREVISIBLE LLAMADA A PUIGDEMONT

La secretaria general del PP ha indicado que "todas las indignidades" que podían pensar son "absolutamente posibles" con Pedro Sánchez porque si hace un par de días hablaba con un "condenado por sedición", en alusión a Oriol Junqueras, hoy lo hace con Bildu, que "no condena el terrorismo", y "previsiblemente en los próximos días lo hará con un prófugo de la justicia", en referencia a Carles Puigdemont.

"Sin duda alguna, creo que esas tres imágenes lo dicen absolutamente todo de hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez con tal de permanecer en la Moncloa. Pero que no se equivoque, eso no significa que los españoles estemos dispuestos a eso", ha avisado, para insistir en que es "el mayor ejercicio de indignidad que se ha producido no sólo en España sino en cualquier democracia europea con tal de mantenerse en el poder", ha aseverado