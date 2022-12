Gamarra descarta un pacto en el Poder Judicial: "El PSOE no tiene interés en ningún tipo de negociación y acuerdo"

Dice que Sánchez no puede dar lecciones al PP sobre la Constitución cuando "ha entregado" el Codigo Penal al independentismo



MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha descartado este martes que pueda haber algún acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para renovar el Poder Judicial en lo que resta de legislatura porque, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo y el PSOE han "elegido" y no tienen "interés" en cerrar "ningún tipo de acuerdo" con Alberto Núñez Feijóo.

"A los hechos me remito. Y es que el PSOE no tiene ningún interés en ningún tipo de negociación ni ningún tipo de acuerdo. Ojalá lo tuviera porque en ese caso no hubiera entregado el Código Penal a los independentistas ni estaría abaratando la corrupción en nuestro país", ha declarado.

Así se ha pronunciado Gamarra, en una rueda de prensa en la sede del PP, al ser preguntada expresamente si el PP da por descartado un desbloqueo para renovar el CGPJ --cuyo mandato lleva cuatro años caducado-- en lo que resta de legislatura.

SÁNCHEZ "HA ELEGIDO" A SUS SOCIOS

La 'número dos' de PP ha afirmado que Sánchez ha "elegido" a sus socios y es la "demostración" de que no tiene muchas ganas de llegar a acuerdos con el PP. Dicho esto, ha señalado que el PP "no se va a mover de la igualdad de todos los españoles ante la Ley".

Tras asegurar que es un "mal año para España y su calidad democrática", ha denunciado que "el deterioro institucional" que sufre España se ha promocionado por el propio Gobierno, que "copa" las instituciones que tienen que "garantizar la independencia y servir de contrapoder".

En cuanto a si el PP cree que el principal problema de España es la situación económica o es la crisis institucional, Gamarra ha indicado que Sánchez está "contento no por la situación económica, que no es buena, sino porque sigue siendo presidente del Gobierno". "Le da lo mismo cuál sea la situación económica y la situación institucional", ha apostillado.

"ATACAR" A FEIJÓO EN VEZ DE PLANTEARLE PROPUESTAS

Ante las críticas de Sánchez afirmando que la única aportación de Alberto Núñez Feijóo es "amordazar" al Parlamento, Gamarra ha criticado que el jefe del Ejecutivo haya "dedicado mucho tiempo a atacar al líder de la oposición" en vez de "agradecerle" las propuestas que ha planteado y que meses después el propio Gobierno ha aprobado aunque se quede "corto", en alusión a la rebaja del IVA de productos básicos de la cesta de la compra.

Por eso, le ha recomendado a Sánchez que "piense más" en su país que en "mantenerse en el poder" porque, a su entender, solo le interesa seguir "al precio que sea" en Moncloa. "Y para ello está dispuesto a pagar cualquier precio", ha aseverado, para añadir que los pasos que está dando evidencian que "no tiene muchas ganas en llegar a acuerdos con el Partido Popular".

Ante las palabras del jefe del Ejecutivo acusando al PP de incumplir de forma flagrante la Constitución, asegurando además que no puede dar lecciones de patriotismo constitucional, Gamarra ha recalcado que no está para "dar lecciones" al PP cuando "ha entregado" el Código Penal a los independentistas "sacando el delito de sedición".

Asimismo, ha recordado que el jefe del Ejecutivo también ha "renunciado a defender a los españoles que viven en Cataluña por exigencia de los independentistas", al tiempo que ha subrayado que el Tribunal Constitucional ha declarado "inconstitucionales los dos reales decretos del estado de alarma".

Es más, Gamarra ha indicado que la semana pasada el tribunal de garantías le "frenó en su intento de vulnerar los derechos de los diputados de la oposición" con su reforma de la ley del TC, por lo que Sánchez "no está para dar lecciones de constitucionalismo a los españoles".