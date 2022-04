Gamarra dice que Feijóo irá a la reunión con Sánchez a "escuchar" pero pide "no confundir moderación con sumisión"

Añade que esa cita la ha convocado Sánchez "con un SMS" y desconoce si Moncloa quiere hablar del CGPJ porque no tienen orden del día

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirá este jueves a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dispuesto a "escuchar", pero ya ha avisado que "no hay que confundir la moderación con la sumisión ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al Gobierno" porque "son dos cosas muy distintas".

Así se ha pronunciado Gamarra en una rueda de prensa tras la primera reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo tras ser elegido presidente del partido con el 98,35% de los votos en el XX Congreso Extraordinario celebrado en Sevilla este fin de semana.

Gamarra ha afirmado que, tras ese Congreso de Sevilla, "hoy" hay un PP "más reforzado que nunca" en un momento que España "merece tener un Gobierno mejor". Según ha añadido, el PP no va a "defraudar" a los españoles. "Sabemos la importancia del momento y vamos a estar a la altura de las circunstancias", ha apostillado.

VER LA "VOLUNTAD DE ENTENDIMIENTO" DE SÁNCHEZ

Al ser preguntada expresamente en varias ocasiones por la reunión del jueves con Sánchez en Moncloa y si Feijóo acudirá con propuestas concretas, la 'número dos' del PP ha señalado que el presidente de su partido va a ir a "escuchar" cuáles son las propuestas del jefe del Ejecutivo, así como a ver cuál es su "actitud" y si hay "voluntad de entendimiento".

Dicho esto, ha recalcado que "solo desde el diálogo se puede avanzar" y los ciudadanos quieren "acuerdo" y "convivencia". "Estamos convencidos que desde ese diálogo y esa búsqueda del encuentro y del acuerdo es como se construye la España que los españoles quieren y anhelan y ahí vamos a estar", ha manifestado.

Eso sí, la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha avisado que "no hay que confundir la moderación con la sumisión". Y ha reiterado que en ese encuentro el líder del PP quiere "conocer qué intenciones" tiene el presidente del Gobierno.

Gamarra, que ha recordado que Feijóo también tendrá una audiencia con el Rey el miércoles, ha hecho hincapié en que la reunión en la Moncloa la ha convocado Sánchez "con un SMS y un tuit" y que Feijóo asistirá con la intención de escucharle y analizar los temas que quiere trasladar al líder de la oposición.

Después de que Moncloa quiera desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que lleva más de tres años con su mandato caducado, la dirigente del PP ha indicado que el PP es un partido "serio" y "hasta el momento el Gobierno no ha trasladado ningún asunto ni ningún tema sobre el que quiera hablar".

"Esa seriedad exige que si el Gobierno quiere hablar de algún tema concreto, sea el Gobierno el que se lo traslade de manera directa al presidente del PP. Y como no lo ha hecho, no lo sabemos", ha manifestado, para añadir que el PP "no tiene ningún orden del día".

EXIGE A SÁNCHEZ QUE CUMPLA LA DECLARACIÓN DE LA PALMA

En cuanto al real decreto de medidas anticrisis, cuyo debate de convalidación está previsto este mes en el Congreso, Gamarra se ha quejado de que el Gobierno lo haya remitido a las Cortes sin que "se haya acordado con el PP" y sin que incluya el acuerdo de la Declaración de la Palma de bajar impuestos que firmaron Sánchez y los presidentes autonómicos en la Conferencia de Presidentes de marzo.

En este punto, ha exigido a Sánchez que cumpla el acuerdo de La Palma porque dio su palabra y eso "es política seria". "En la política seria y responsable, el presidente del Gobierno debe cumplir con lo que se ha comprometido", para preguntarle por qué no lo hace.

Además, y el mismo día que se han conocido los datos de paro, ha mostrado su preocupación por el aumento del desempleo entre los jóvenes y ha solicitado al Gobierno que no sea "triunfalista". A su entender, la política económica "está fallando" cuando España tiene una inflación un 40% superior a la de los países de nuestro entorno.

En su comparecencia, Gamarra ha reiterado el apoyo del PP al Gobierno en la posición sobre Ucrania y a que aumente el presupuesto en Defensa al 2% del PIB. "Condenamos los crímenes de guerra y mostramos el apoyo al Gobierno para enviar a Ucrania todo lo que necesiten, para elevar el presupuesto de Defensa y los consensos alcanzados en el marco de la OTAN y la UE", ha manifestado.

"LA MAQUINARIA" DEL PP ESTÁ EN MARCHA

En clave interna, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha destacado que, tras el "modélico" Congreso de Sevilla, del que salen "más fuertes y unidos", "la maquinaria" del PP está en marcha, trabajando las 24 horas del día porque es "urgente" sacar al país de la situación de crisis actual.

"Nuestra predisposición es la del trabajo al máximo que podamos darle a España, y a eso nos vamos a dedicar. Es urgente que saquemos a este país de donde está, es urgente la alternativa que ya está aquí porque estamos preparados, porque España la quiere y la necesita", ha señalado.

Tras asegurar que España necesita tener un Gobierno "mejor" y el PP está "preparado y dispuesto para ofrecérselo a los españoles", Gamarra ha dicho que los españoles miran con esperanza a un partido que con un coordinador y cinco vicesecretarías quiere "ensancharse", abriéndose a toda la sociedad. "No les vamos a fallar", ha proclamado.

RESPONDE A VOX QUE EL PP ES "UN PARTIDO DE MAYORÍAS"

Después de que Vox haya urgido a Feijóo a aclarar si quiere explorar la posibilidad de cerrar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez o si está dispuesto a formar una "alternativa nacional" con Santiago Abascal, Gamarra ha dejado claro que la intención de su formación es "pactar con los españoles".

Según ha subrayado la secretaria general del PP, son un "partido de mayorías" que se va a dedicar a dar soluciones a los problemas de los 47 millones de españoles. "Vamos a pactar con ellos, somos conscientes de las dificultades que tienen. Nos mueven el interés por España y los españoles", ha abundado.