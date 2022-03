Gamarra dice que el pacto del PP y Vox en CyL "garantiza la estabilidad" y que no tienen "ningún complejo" en explicarlo

(I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el presidente del Comité Organizador del XX Co

(I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el presidente del Comité Organizador del XX Co - Eduardo Parra - Europa Press

Subraya que viven "tiempos de incertidumbre" y que la estabilidad "es algo que cotiza al alza"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que el pacto que han suscrito PP y Vox en Castilla y León "garantiza la estabilidad" y ha señalado que su partido no tiene "ningún complejo" en explicarlo.

"No tenemos ningún tipo de complejo en explicar todas las decisiones y todas las medidas que adoptamos y con un único objetivo, que es garantizar la estabilidad", ha declarado Gamarra que ha subrayado que viven "tiempos de incertidumbre" y que la estabilidad "es algo que cotiza al alza".

En este sentido, Gamarra ha subrayado que el PP ese único partido que puede garantizar esa estabilidad y ha señalado que así lo va "a hacer". "Y el Gobierno de Castilla y León es un gobierno que garantiza la estabilidad a millones de españoles y lo va a hacer en el marco de los principios del PP y de las políticas del PP", ha apostillado en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa.

En este sentido, Gamarra ha lanzado un mensaje tranquilizador a todos aquellos que han podido tener dudas sobre ese pacto con el partido que lidera Santiago Abascal. "Es algo que no tengo ninguna duda y el tiempo lo demostrará, a todo el que lo tenga, que no tenía de qué preocuparse sino todo lo contrario", ha manifestado.

NO VALORA LAS DECLARACIONES DE CASADO "A PUERTA CERRADA"

Al ser preguntada cómo valora las declaraciones que realizó en París ante sus colegas del PPE el todavía líder del PP, Pablo Casado, cuando expresó su rechazo a pactar con la extrema derecha, Gamarra ha asegurado que esas palabras fueron "a puerta cerrada" y "nadie las ha escuchado". "Por lo tanto, valorar lo que no he escuchado, no lo voy a hacer", ha apostillado.

Precisamente, a raíz de las declaraciones en esa cumbre del PPE del jefe de los 'populares' europeos, Donald Tusk, --que llegó a tildar de "capitulación" el pacto de PP y Vox en CyL--, la cúpula del PP ha conversado estos últimos días con dirigentes del PPE para explicar ese acuerdo, recibiendo su compresión, según fuentes del partido.

Al congreso del PP de Sevilla de los días 1 y 2 de abril está confirmada la asistencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el presidente del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Aunque Tusk también está invitado al cónclave, las citadas fuentes no prevén que asista porque ya está de salida en su cargo europeo y centrado en la política nacional polaca.

UN PP "PREPARADO" Y "CON MUCHAS GANAS"

Gamarra ha señalado que el PP está "preparado" y "con muchas ganas de darle a España lo que necesita". Además, ha recalcado que va a salir "absolutamente renovado" del congreso extraordinario del 1 y 2 de abril, en el que se elegirá a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del partido. "No vamos a fallar a los españoles porque lo vamos a hacer bien", ha sentenciado.

Además, ha puesto en valor el paso adelante que ha dado Feijóo, que dejará Galicia tras haber conseguido cuatro mayorías absolutas y "eso demuestra que ha hecho las cosas muy bien". "Con Feijóo, Sánchez tendrá enfrente a alguien con más experiencia y mejores resultados electorales que él", ha avisado.

Gamarra ha destacado también los 55.000 avales que ha logrado Feijóo de los afiliados. "Estamos preparados para el reto. No fallaremos a Feijóo porque él no nos ha fallado. No fallaremos a España", ha abundado.