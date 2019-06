Gamarra (PP) pide "responsabilidad" y "madurez" a Cs y Vox para acordar gobiernos de centro-derecha

Publicado 07/06/2019 11:59:22 CET

Ante posibles acuerdos con el PSOE en regiones como Canarias o Melilla, dice que la prioridad del PP son gobiernos de centro-derecha

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este viernes "responsabilidad" y "madurez" a Ciudadanos y Vox para llegar a acuerdos de centro-derecha en comunidades y ayuntamientos, ya que, según ha dicho, no se puede "defraudar" la confianza de los votantes de las tres formaciones.

"Eso es lo que tenemos que hacer realidad. Por eso, el PP está sentándose con Cs y Vox para hacer posible esa confianza que han depositado los votantes en el centro-derecho y no les podemos defraudar", ha avisado, para añadir que si eso no ocurre se estará quebrando la confianza de los votantes de los tres partidos.

Así se ha pronunciado Gamarra, en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press ante los encuentros que el PP mantendrá este viernes tanto con Vox en el Congreso de los Diputados como con Cs en la Asamblea de Madrid.

"Cada uno es responsable de sus palabras y hechos pero es el momento de la responsabilidad, la altura de miras y de hacer posible los programas de gobierno para que se conviertan en las hojas de ruta de los gobiernos que tendrán que ejecutarlos", ha agregado.

CANARIAS Y MELILLA

Al ser preguntada por la situación en Canarias y si la dirección del PP descarta un posible acuerdo con el PSOE para echar a CC, Gamarra ha pedido ser "respetuosos" con las negociaciones que se llevan en cada territorio y ha recordado que el presidente del PP canario, Asier Antona, tiene "legitimidad" para explorar acuerdos.

En cuanto a las declaraciones de el presidente en funciones de Melilla, Juan José Imbroda, asegurando que abre "los brazos al PSOE para que entre en el Gobierno local con el centro derecha", Gamarra ha insistido en que "hay tiempo" y "muchas negociaciones abiertas", algo que, según ha dicho, debe llevar "no al territorio de la especulación sino al de la prudencia y la responsabilidad".

"Cada candidato está trabajando distintas opciones y distintas posibilidades. Lo que tenemos claro en la dirección nacional es que esas posibilidades deben responder a la confianza que los votantes han depositado en el PP y sus candidatos", ha manifestado, para añadir que los candidatos trabajan "en el convencimiento de que el centro-derecha sea quien gobierne los distintos territorios", en línea con el apoyo que los ciudadanos le han dado en las urnas.

PIDE A SÁNCHEZ NO DILATAR LA INVESTIDURA

Por otro lado, la responsable de Política Social PP ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que "no se dilate" la investidura y "no haya tacticismos". Según ha añadido, su partido no pude apoyar a Sánchez porque los españoles le han dado el "papel" de liderar la oposición.

Además, ha señalado que no hay una situación de bloqueo sino que Sánchez tiene "otras alternativas". Ante la posibilidad de que se abstenga UPN en esa investidura, ha indicado que el PP no tiene "ningún inconveniente" en que la formación que dirige Javier Esparza

"pueda decidir lo que considere oportuno". "El PP es absolutamente respetuoso con la decisión y no vemos con malos ojos ese apoyo", ha apostillado.

En este punto, ha defendido que los constitucionalistas deben gobernar Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y ha advertido que no hacerlo evidenciaría que los socialistas prefieren un "gobierno inestable y débil en manos de los independentistas en vez de un gobierno fuerte" como el de Navarra Suma.