Gamarra recuerda a Sánchez que no debe poner en riesgo los fondos y avisa que la UE velará por el Estado de Derecho

Asegura que el PP liderará la respuesta internacional contra la amnistía y que la UE es "un paraguas protector" para la democracia



MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha cruzado "las líneas rojas" en sus acuerdos con los independentistas para seguir en el poder y se ha mostrado convencida de que la UE "va a velar" porque en España se cumpla el Estado de Derecho. Dicho esto, ha recordado al presidente del Gobierno su deber de no poner en riesgo los fondos europeos.

"No hay que olvidar que quien tiene esa responsabilidad de no poner en riesgo nunca, no los fondos, no poner en riesgo nunca lo que es el Estado de Derecho en España es Pedro Sánchez", ha asegurado Gamarra antes de intervenir en las jornadas parlamentarias 'Frente a la amnistía: igualdad, libertad y dignidad', organizadas por el Grupo Popular en el Congreso.

Al ser preguntada entonces si la amnistía y esos acuerdos ponen en riesgo los fondos europeos, Gamarra ha subrayado que es "evidente" que cuando un Estado comete una infracción, eso tiene "unas consecuencias que están establecidas". "Y tendrá que ser en el marco del control que establecen las distintas instituciones europeas donde todo esto se dilucide", ha apostillado.

La secretaria general del PP ha resaltado que "nada de lo que ocurre en España es ajeno al cumplimiento por parte de un Estado miembro de los principios del Estado de Derecho", la "separación de poderes" y un Poder Judicial independiente.

"Evidentemente no todo vale con tal de permanecer en el poder y vulnerar el Estado de Derecho, vulnerar o querer controlar al Poder Judicial se enmarca fuera de lo que es el Estado de Derecho y por tanto amenaza lo que son las reglas del juego que Europa tiene", ha manifestado.

"SERÁ INTERESANTE VER DÓNDE SE SITÚA EL SOCIALISMO EUROPEO"

La dirigente del PP ha destacado la importancia del debate que acoge esta tarde el Parlamento Europeo sobre "la amenaza que para el Estado de Derecho supone los acuerdos que ha suscrito Pedro Sánchez" con el objetivo de "garantizar su gobernabilidad" y se ha mostrado segura de que ese debate "va a ser muy clarificador" sobre cómo ve Europa lo que está pasando en España.

Gamarra ha recalcado que formar parte de la UE "significa cumplir los requisitos que la Unión establece" relativos al "cumplimiento del Estado de Derecho y la calidad democrática". "Y por tanto yo creo que es importante ese debate, un debate en el que será interesante ver dónde se sitúa el socialismo europeo", ha apostillado.

Después, en su intervención en la jornada, ha afirmado que en el ámbito europeo cuenta con un "paraguas protector" para que la democracia española "no se pueda ver perjudicada desde el propio funcionamiento de la democracia". "Lo que sí que tengo muy claro es que la Unión Europea va a velar porque en nuestro país se cumpla ese Estado de Derecho", ha aseverado.

Gamarra ha explicado que la UE se funda sobre unos principios fundamentales que están recogidos en los tratados y que por tanto "deben de ser respetados por todos los Estados miembros". Por eso, ha insistido de nuevo que Europa velará para que "esos principios del Tratado de la Unión sean respetados" por "los propios gobernantes" de España.

"NO ES UNA CUESTIÓN INTERNA DE ESPAÑA"

Además, Gamarra ha avisado que todo esto "no es una cuestión interna de España" ni "es una cuestión que afecte a los grupos parlamentarios" sino que "hay un trasfondo mucho más profundo" sobre el que el PP quiere debatir en el Congreso porque esto "está afectando" a la imagen de España como país y a su competitividad económica.

"El no respeto del Estado de Derecho al final genera una incertidumbre y una inseguridad jurídica, que no es el mejor contexto para que haya inversión en nuestro país y, por tanto, crecimiento económico", ha advertido, para asegurar que la amnistía "supone ese atropello a la seguridad jurídica que está perjudicando a la confianza en España".

La secretaria general de los 'populares' ha destacado que la amnistía contempla el 'lawfare' y supone "una injerencia en las decisiones judiciales", algo que, según ha dicho, no está contemplado en la Constitución.

ACUSA A SÁNCHEZ DE ASUMIR EL "RELATO" DE LOS INDEPENDENTISTAS

En este punto, ha subrayado que el PP niega una "persecución judicial a políticos" en España por sus ideas y no van a admitir ni van a asumir "el falso relato independentista" como, a su juicio, ha hecho el PSOE y Sánchez.

Gamarra ha recalcado que los españoles van a poder seguir contando con el PP porque va a "seguir liderando una acción a nivel nacional y a nivel internacional" contra la amnistía, pero también "desde el punto de vista social" con movilizaciones en la calle.

Finalmente, la secretaria general del PP ha llamado a afrontar "la larga marcha política y jurídica" contra la amnistía sumando a los mejores en distintos ámbitos. "La ley y la razón están de nuestra parte", ha manifestado.