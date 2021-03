García Egea abre las puertas a más cargos de Cs y admite que habla "frecuentemente" con Rivera y tienen "buena relación"

Dice que el PP estará "preparado" si Sánchez adelanta las elecciones y le plantará "cara" con un proyecto de unión en torno a Casado

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha vuelto a abrir las puertas a cargos de Ciudadanos, tras las bajas que se están produciendo en la formación naranja, y ha admitido que habla "frecuentemente" con el expresidente de ese partido, Albert Rivera y que tienen "muy buena relación".

"La unión que estamos haciendo es sobre todo una unión programática", ha asegurado García Egea, al ser preguntado si el PP se fiará de los dirigentes del partido naranja que se están incorporando a las filas del Partido Popular.

Tras el fichaje por el PP del exsecretario de Organización del Cs, Fran Hervías, más cargos de ese partido han anunciado que se dan de baja de Cs alegando el "cambio ideológico" o la "deriva sanchista" de Inés Arrimadas, como el diputado Pablo Cambronero y los senadores Ruth Goñi y Emilio Argüeso, que han pasado al Grupo Mixto.

En una entrevista en la Cadena Cope, que ha recogido Europa Press, García Egea ha apelado a todos aquellos diputados, senadores y afiliados de Cs que tienen "los mismos valores" que el PP y les unen "principios comunes" y una "base programática sobre la que asentar su unión".

"Esto no es un cambio de personas sino reafirmación de los principios que tenemos para que España funcione y construir un país próspero", ha manifestado, para insistir en que hay que llevar a cabo la reunificación del espacio de centroderecha y "no seguir haciéndole ese favor a Pedro Sánchez" con "la fragmentación".

"EN ESTE MOMENTO CREO QUE RIVERA NO ESTÁ EN ESA CLAVE"

Al ser preguntado expresamente si ficharía a Albert Rivera, García Egea ha asegurado que tiene "la mejor de las opiniones" del expresidente de Ciudadanos, que ha sido "un político que ha hecho grandes cosas por España".

"Pero en este momento creo que Albert Rivera no está en esa clave. Tengo buena relación con él, hablamos frecuentemente y tenemos muy buena relación", ha abundado el secretario general de los 'populares'.

En el último año, el PP ha intensificado su relación con Rivera --que se incorporó al despacho de abogados Martínez-Echevarría en marzo de 2020-- al encargarle el recurso contra la ley catalana de alquileres y el recurso contra la Ley de Educación (LOMLOE), más conocida como 'Ley Celáa'.

¿ELECCIONES GENERALES?

En cuanto a si cree que están más cerca la convocatoria de unas elecciones generales, García Egea ha dicho que el PP desconoce cuándo las convocará Pedro Sánchez pero ha recalcado que estará "preparado" para cuando decida y le va a "plantar cara", ofreciendo a los españoles "un proyecto de unión en torno a Pablo Casado para recuperar el control y el futuro de España para los españoles".

"Sánchez menos gestionar los 140.000 millones de fondos europeos y el plan de vacunación, está haciendo de todo. Está montando mociones de censura y está jugando a cambios de cromos con su vicepresidente", ha asegurado, para añadir que España "está en manos de un señor que ahora decide dar el salto a la Comunidad de Madrid", en alusión a Pablo Iglesias.

"RIESGO DE QUE GOBIERNE LA IZQUIERDA EN MADRID"

García Egea ha señalado que hasta ahora solventaban los problemas con la cúpula de Ciudadanos hablando y acordando pero que la moción de censura de Murcia, para "desestabilizar a un Gobierno que funcionaba", "lo ha cambiado todo". "La relación de confianza ya no existe", ha enfatizado.

En el caso de Madrid, ha señalado que en cuanto conocen las firmas para presentar una moción de censura "activan la maquinaria para que en Madrid no decidan el señor Aguado y el señor Sánchez sino los propios madrileños". Además, ha subrayado que estos dos años el PP no han visto "mucha colaboración y ayuda" por parte de Cs sino "más bien palos en la rueda".

García Egea ha advertido de que hay un "riesgo" de que gobierne la izquierda en Madrid si no se reunifica el voto de centroderecha en torno a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. "Existe un riesgo de que la fragmentación nos lleve de nuevo a sacar un buen resultado y no gobernar. Eso no nos lo podemos permitir ni los españoles ni los madrileños", ha enfatizado.

Ante la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, ha augurado que a partir del 5 de mayo le verán "rodeando la Asamblea de Madrid" y "haciendo lo que mejor sabe hacer, que no es gobernar sino otra cosa".

¿PACTARÍAN CON VOX?

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a pactar con Vox, el secretario general del PP ha asegurado que aspiran a "gobernar en solitario en la Comunidad de Madrid" y ha señalado que "se merece aplicar su programa sin interferencias".

Eso sí, ha admitido que "las cosas han cambiado" y ha subrayado que este mismo miércoles los diputados del PSOE estuvieron "negociando" en Murcia y "ofreciéndose opciones para que el Partido Socialista pudiera apoyarse en personas que han estado en Vox".