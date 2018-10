García Egea acusa a Sánchez de "reírse" de los españoles por no explicar su tesis: "El PP no lo va a permitir"

Publicado 09/10/2018 15:39:55 CET

Avisa que si no comparece ante el Pleno del Senado "tendrá que ir a una comisión de investigación"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se está "riendo" de los españoles y del Parlamento por no querer comparecer ante el Pleno del Senado para aclarar las dudas sobre su tesis doctoral. Sin embargo, ha recalcado que el Partido Popular "no lo va a permitir" , dado que, a su entender, si no ofrece explicaciones es "porque tiene algo que esconder".

"Si no quiere comparecer en el Senado tendrá que ir a una comisión de investigación", ha avisado García Egea en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido el presidente de la formación, Pablo Casado.

El Ejecutivo ha comunicado este martes al Senado que Sánchez no acudirá el día 23 a la Cámara para explicar cómo realizó su tesis. El portavoz del Grupo Popular, Ignacio Cosidó, ha afirmado que su grupo parlamentario mantiene esta solicitud de comparecencia y que espera que el presidente "recapacite" y acuda al Pleno, porque si no lo hace, le llamará a comparecer en comisión.

DICE QUE EL PSOE PIDIÓ COMPARECENCIAS SIMILARES

En parecidos términos se ha expresado García Egea, quien ha destacado que en su día el PSOE pidió en su día que Mariano Rajoy compareciese por los "más variopintos asuntos" que "no tenían nada que ver con el devenir diario del Gobierno" ni con la "actividad" que desarrollaba en esa legislatura el Ejecutivo del PP.

El 'número dos' del PP ha recordado que el 20 de septiembre de este año el propio Sánchez se ofreció a comparecer en el Senado para hablar de su tesis y ha subrayado que esas palabras son una "mentira más" del jefe del Ejecutivo, que lleva "más tiempo escondido que dando la cara". "Lleva 67 días sin comparecer en España", ha criticado.

"Hoy el PSOE vuelve a rectificar y cambiar de opinión y con esa argumentación se está riendo de los españoles y del Parlamento. Pero el PP no va a permitir que el señor Sánchez se siga riendo de nosotros. Si no quiere venir al Pleno del Senado tendrá que ir a una comisión de investigación", ha enfatizado, para añadir que la "credibilidad" del presidente del Gobierno "está por los suelos" pero a él "no le importa".

"NO COMPARECE PORQUE TIENE ALGO QUE ESCONDER"

García Egea considera que al Gobierno de Pedro Sánchez se le "acumulan los escándalos" y eso es lo que, a su juicio, genera el "lodazal" del que habla el PSOE. "El listón lo pudieron ellos mismos pidiendo la dimisión por las mismas cosas por las que muchos hoy siguen atados al sillón", ha proclamado, para agregar que el PP lo que quiere saber es si el presidente del Gobierno "plagió o no su tesis doctoral".

A su entender, si no quiere comparecer en el Senado de forma "voluntaria" es porque "tiene algo que esconder". Y ha insistido en que el hecho de que no ofrezca explicaciones sobre su tesis en sede parlamentaria es un "insulto" a los españoles, al Parlamento y a la institución que el propio Sánchez representa, que debería "tener credibilidad y dar la cara".